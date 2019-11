De Week van de Friet, de jaarlijkse ode aan de frietjes van de frituur, is aan zijn twintigste editie toe. Dit jaar worden onder meer bekende standbeelden ingeschakeld ter promotie van het goudgele Belgische culinaire erfgoed.

"Door heerlijke goudgele frietjes op onverwachte plaatsen in het straatbeeld te laten opduiken, willen we iedereen herinneren aan de fierheid die ze terecht koesteren voor onze Belgische frieten", zo klinkt het bij het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM), dat de jaarlijkse campagne voert.

Dit jaar bekennen bekende standbeelden kleur. Zo zullen het Speculaasmannetje in Hasselt, Jan Palfijn in Kortrijk, de Kotmadam in Leuven, het Opsinjoorke in Mechelen, en Nero en de tweelingzusjes Annemieke en Rozemieke uit de Jommeke-strips in Middelkerke met een frietzak worden uitgedost. In Kortijk en Middelkerke zullen ook haaientanden op de openbare weg omgevormd worden tot puntzakken met frietjes.

De Week van de Friet vindt plaats van 25 november tot en met 1 december. De promotieweek heeft als doel het aandeel van de frituur binnen het frietverbruik te verhogen.

De frietkotcultuur werd de voorbije jaren in heel België erkend als immaterieel erfgoed. In Vlaanderen gebeurde dat al in 2014.