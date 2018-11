Week van de afvalophaler: Bea Steemans (56) haalt al 26 jaar afval op

Bea is 56 jaar en werkt al 26 jaar voor Suez. Een job als afvalophaler is hoe dan ook fysiek zwaar, des te meer voor een vrouw. Toch kiest Bea al 26 jaar heel bewust voor haar job. Zo heeft ze lang geleden nog gewerkt als administratief bediende, maar daar zegt ze nu resoluut 'nee' tegen.

Zelfs een zware ziekte bracht haar niet op andere gedachten. Zes jaar geleden kreeg ze namelijk te horen dat ze kanker had. De dokter wilde haar negen maanden thuis laten revalideren, maar ze had er na vier maanden al genoeg van. Ze wou niet bij de pakken blijven neerzitten, verlangde naar het sociale contact en wou de frisse buitenlucht weer kunnen opsnuiven. Dankzij een flexibele aanpak van haar werkgever kon Bea terug aan de slag: om de pijn draaglijk te houden, wisselt ze af tussen rijden en laden. Zo is haar werkdag haalbaar voor haar.

Touren met je man

En dat wisselen tussen rijden en laden, doet ze met niemand minder dan... haar man! Ludo Lambregts is net als Bea afvalophaler bij Suez. Hij is haar gevolgd nadat zij er al een half jaar werkte. Naast 30 jaar lief en leed in hun huwelijk, delen ze nu ook al 4,5 jaar dezelfde shift. "Samen touren" is de vrolijke term die ze daar zelf op plakt.

"Ik hou van de vrijheid. Er is niemand die op je vingers kijkt en ik ben continu in de buitenlucht. In de zomer is het een beetje als zonnebaden. Als het pijpenstelen regent of als er ijs ligt, zing ik uiteraard wel een toontje lager", aldus Bea. Ze haalt veel voldoening uit haar job, vooral uit het sociaal contact. Mensen kennen haar, en begroeten haar. Lachend zegt ze: "Bij extreem warm weer komen bewoners spontaan aanlopen met water, 'je moet voldoende drinken, Bea', zeggen ze dan."

Trots op haar job

Een andere anekdote die haar na aan het hart ligt: op één van haar rondes woonde een meisje met een beperking. Hoewel ze aanvankelijk heel schuchter was, ontstond er met de jaren toch een band tussen de twee. Het meisje was opgetogen dat ze Bea elke week even mocht 'helpen'. Toen het gezin van het meisje onlangs verhuisde, was ze ontroostbaar: ze had geen afscheid kunnen nemen van Bea. Na lang zoeken heeft de familie Bea teruggevonden en hebben ze haar opgezocht om afscheid te kunnen nemen.

Klantentevredenheid is ook heel belangrijk voor Bea, al is dat niet altijd evident. "Mensen staan niet vaak stil bij het nut van ons werk als afvalophaler. Gelukkig zijn er ook mensen die hun appreciatie wel tonen. Die maken mijn dag goed."