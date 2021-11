Een kudde waterbuffels of Aziatische buffels graast sinds 28 oktober op de Verrebroekse Plassen, een natuurgebied in de Waaslandhaven. Dat is een primeur voor Vlaanderen! De waterbuffels zullen ervoor zorgen dat de natuur hier in topvorm blijft.

Natuurbeheer met een kudde waterbuffels: in Nederland bestaat het al langer, maar voor Vlaanderen is het nieuw. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, dat de Verrebroekse Plassen beheert, werkt voor dit project samen met Het Zeeuwse Landschap, dat in het Grenspark Groot-Saeftinghe al langer met waterbuffels werkt.

"Door de coronacrisis heeft het even geduurd, maar vandaag mogen we de kudde eindelijk verwelkomen", zegt boswachter Bram Vereecken. "Ook het natuurgebied zelf moest enkele aanpassingen ondergaan om de kudde op een optimale manier te ontvangen. Zo kwam er een elektrisch raster rond het gebied. Daarnaast werd het oeverkanaal aangepast, zodat het water beter doorwaadbaar is voor de dieren."

Dikke vetlaag

Deze imposante dieren voelen zich prima thuis in een nat natuurgebied als de Plassen. Ze zwemmen graag door het water en dankzij hun dikke vetlaag deert de kou hen niet. Voordeel is dat deze soort plekken kan bereiken waar andere grazers niet kunnen komen. Zonder grazen of maaien, verandert het drassige gebied in een wilgenbos. Dankzij de waterbuffels kunnen er naast wilgen en duinriet ook andere planten en bomen groeien. Daar zijn dieren zoals de bruine kiekendief bij gebaat. Die bedreigde roofvogel jaagt hier op kikkers, muizen, insecten ... Hopelijk zal hij hier in de toekomst ook broeden. Op dit moment is de bruine kiekendief erg zeldzaam in deze streek. De waterbuffels zullen het voortbestaan van de soort in de regio helpen verzekeren.

Oogje in het zeil

De waterbuffels worden niet aan hun lot overgelaten. "Alexander Cerpentier, een plaatselijke landbouwer, houdt dagelijks toezicht op de kudde. En iedere maand komt Free Nature, de organisatie van wie we de dieren 'leasen', kijken hoe het met hen gaat", aldus Bram Vereecken.

In de lente verhuizen de waterbuffels weer naar Nederland, om in de herfst van 2022 opnieuw naar Beveren af te zakken.

