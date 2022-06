Wil je je konijn een lang en mooi leven bezorgen, dan is dit waar langoor nood aan heeft.

Te beginnen met aangepaste voeding. Geef je konijn zoveel hooi het wil, maar ook gewassen en gedroogd groenvoer (100g/kg/dag) voor een vlotte transit en een goede slijtage van de tanden. Kies voor graanvrij konijnenvoer in de vorm van pellets en beperk dat tot 15 g/kg/dag om zwaarlijvigheid te voorkomen. Snoepjes zijn uit den boze. Laat je konijn mineraalwater drinken met een laag calciumgehalte, uit een zware bak die het niet kan omstoten, in plaats van uit een drinkflesje.

Hou de kooi van je huisdier altijd schoon en gebruik bij voorkeur hennepstrooisel (dat geeft minder stof) of een absorberende mat. Maar langoor de hele tijd in een kooi houden, daar wordt hij niet vrolijk van. Je konijn heeft ruimte nodig. Zorg daarom voor een plek waar het zijn natuurlijk gedrag kan ontplooien en vrij kan bewegen.

Je kan het ook spelletjes aanbieden waarin je voedsel verstopt, voorwerpen om op te knagen en een doos om in te snuffelen, die je vult met zand zodat hij zijn graafdrang kan bevredigen. Laat je dier minstens een uur per dag vrij rondhuppelen, maar onder toezicht en in een veilig huis (let op met elektrische kabels). Konijnen zijn kuddedieren, een partner is dus welkom.

null © iStock

Of je konijn nu in een appartement woont of toegang heeft tot een tuin: vaccineer het tegen myxomatose en hemorragisch syndroom. Denk tussen zes maanden en een jaar ook aan sterilisatie om baarmoederkanker te voorkomen (75% van de kleine konijnen lijdt eraan). En borstel je compagnon geregeld om spijsverteringproblemen te voorkomen omdat hij te veel haar opeet. Knip geregeld zijn klauwen. Hou zijn gebit in de gaten. En zorg bij warm weer voor bescherming: je konijn verdraagt geen temperatuur boven 25°C en kan sterven van hitte.

Breng tenslotte voldoende tijd door met langoor en geef hem liefde en tederheid. Is je konijn verlegen, heb dan wat geduld en leer het beter kennen. Zo ben je vertrokken voor een tiental jaar gezelschap en geluk!

