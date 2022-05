Wat doe je met jouw huisdier(en) tijdens de vakantie?

De zomervakantie staat voor de deur en voor het eerst in twee jaar kan er weer zonder al te veel beperkingen worden gereisd. Wat doe jij met je huisdier(en) tijdens de vakantie? Kies je een bestemming waar je hen mee naartoe kan nemen? Zoek je een oppas bij jouw thuis of brengen de huisdieren de vakantie door in een pension? Of wordt het toch een staycation?

© iStock