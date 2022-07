Wetenschappers van Natuurpunt verwachten dat 2022 een absoluut topjaar wordt voor wespen. Door een droog voorjaar hebben veel wespennesten zich kunnen ontwikkelen en hebben de werksters de larven kunnen helpen ontwikkelen door voedsel aan te brengen. Wie met wespen rond de eettafel geconfronteerd wordt, blijft best rustig, dan druipen de dieren vanzelf weer af.

"Bij een droog voorjaar en een warme zomer zullen er veel wespennesten zijn en is er ook meer voedsel voor de wespenlarven", zeggen Jens D'Haeseleer en Win Vertommen van Natuurpunt Studie. "De nesten groeien dan sneller en de werksters vertonen vroeger op het jaar probleemgedrag. 2022 lijkt voor de Duitse en gewone wesp dus een boerenjaar te worden, de eerste werksters zijn trouwens al gemeld aan de eettafel. Enkel als er nog enkele stevige zomerstormen met bijhorende onweders aankomen, zouden er nog wat nesten kunnen verdwijnen."

Wespen fungeren als een soort natuurlijke opruimdienst. Een nest van 6.000 wespen kan zo in één week een half miljoen vliegen en zo'n 130.000 muggen vangen. Daarnaast eten ze kadavers van kleine zoogdieren, amfibieën en vogels die ze in kleine stukjes voederen aan de larven.

Een wespennest hoeft dus niet noodzakelijk slecht nieuws te betekenen, al kan die voor overlast zorgen aan de eettafel. Wie ermee geconfronteerd wordt, blijft best rustig. Wespen zien snelle bewegingen beter en zullen zich aangevallen voelen als je ernaar slaat. Als je kalm blijft, druipt de wesp gewoonlijk zelf af.

Wat je kan doen?

Natuurpunt somt op haar website enkele nuttige tips op om problemen met wespen te vermijden:

Lok wespen weg van je tafel. Dat doe je door een lege pot confituur met een restje zoetigheid op veilige afstand te leggen.

Wespen houden niet van de geur van citroen en kruidnagel. Plaats een halve citroen met enkele kruidnagels in het midden van de tafel en je bent al voor een groot deel van het wespenprobleem verlost. Ook koffie laten smeulen op je tafel, zou wespen op afstand kunnen houden.

Niet slaan: naar een wesp slaan is nooit een goed idee. Dit zal hen het gevoel geven dat jij de aanval startte en hierdoor kunnen ze gemeen steken. Een wesp die 'aangevallen wordt' zal ook feromonen verspreiden die nog meer wespen zullen lokken. Weglopen van een wesp kan je ook wel eens lelijk verrassen. Als je kalm blijft, druipt de wesp gewoonlijk zelf af. Onthoud dat wespen snelle bewegingen beter zien dan trage.

Word je toch aangevallen? Probeer dan niet te roepen. Wespen kunnen zo in je mond vliegen. Een wespensteek in de mond- of keelholte is gevaarlijk. Wees om die reden ook voorzichtig wanneer je buiten frisdrank of alcohol drinkt. Je hebt het vaak niet meteen door als er een wesp in je drankje is gevlogen, zeker niet bij blikjes. Dek je drankje altijd af als je buiten zit.

Vermijd kleding in felle kleuren en sterk ruikende parfums wanneer je in de natuur gaat wandelen. Wespen gebruiken geur als communicatiemiddel en kunnen hier agressief op reageren. Als je een wesp doodslaat, let dan extra op. Het gif van wespen bevat namelijk een feromoon dat andere wespen waarschuwt dat ze een vijand te lijf moeten gaan.

