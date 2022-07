Niet zelden weegt onze drang om te reizen een pak zwaarder door dan ons budget. Sommigen steken zich voor hun vakantie zelfs in de schulden.

Niet zelden weegt onze drang om te reizen een pak zwaarder door dan ons budget. Sommigen steken zich voor hun vakantie zelfs in de schulden. De voorbije weken hebben touroperators dan ook 15 tot 20% meer vakanties verkocht dan in 2019, het referentiejaar vóór de pandemie. Is vakantie van levensbelang om uit de dagelijkse sleur te breken? We stelden de vraag aan Stéphanie Leroux (Université catholique de Lille), geograaf gespecialiseerd in toerisme.

...

Niet zelden weegt onze drang om te reizen een pak zwaarder door dan ons budget. Sommigen steken zich voor hun vakantie zelfs in de schulden. De voorbije weken hebben touroperators dan ook 15 tot 20% meer vakanties verkocht dan in 2019, het referentiejaar vóór de pandemie. Is vakantie van levensbelang om uit de dagelijkse sleur te breken? We stelden de vraag aan Stéphanie Leroux (Université catholique de Lille), geograaf gespecialiseerd in toerisme. Waarom zijn we bereid zoveel geld uit te geven om op reis te gaan? "In een maatschappij als de onze, die draait om werken, wordt vakantie als een recht ervaren en dus als ontzettend belangrijk. Zelfs voor wie al met pensioen is of om de een of andere reden niet meer werkt. We zijn er ons niet altijd van bewust, maar ons leven staat volkomen in het teken van werken. Toerisme stelt je in staat de dagelijkse beslommeringen achter je te laten en jouw aan tijd en ruimte gebonden patronen te doorbreken." Je tijdruimtelijke patronen doorbreken? "Jawel. Toerisme is de beste manier om tijd te maken voor jezelf, te ontsnappen aan huishoudelijke taken, kortom: om vrij te zijn. In cultureel opzicht staat toerisme in onze samenleving voor vrijheid. Met aan tijd en ruimte gebonden patronen doorbreken bedoel ik dus: je eigen huis verlaten en alle huishoudelijke taken en klussen achter je laten. Als je thuis blijft, wil je toch maar weer die slepende deur herstellen of de ramen poetsen... Er is altijd wel iets te doen. De druk die je jezelf oplegt, komt van binnenuit. In zekere zin ben je niet meer helemaal vrij in je doen en laten. Vandaar dat vakantie heilig is. Het is een vlucht uit de realiteit. Milieuactivisten hekelen wel eens dat we veel meer bezig zijn met al dan niet op reis kunnen gaan, dan met gezonde voeding of met leven in een niet-vervuilde omgeving. Maar dat is geen toeval: het bewijst welke plaats toerisme in ons leven inneemt. Vakantie is de uitlaatklep die je in staat stelt de dagelijkse realiteit te aanvaarden. En dat gaat onvermijdelijk gepaard met een enorme psychologische en soms ook financiële investering." Blijkbaar is de drang om eropuit te trekken zelden zo sterk als vandaag? "Door de lockdowns is onze reislust, die al langer bestaat, inderdaad nog toegenomen. Plannen maken voor een toeristische uitstap, zelfs naar een dichtbijbestemming, is opnieuw synoniem geworden van vrijheid. Je goed voelen wordt bepaald door je relatie met plekken die je als gezonder beschouwt. Dat is een dimensie die eigen is aan de mens. Meer dan ooit ervaar je dus de noodzaak om je eigen deur een tijdje achter je dicht te trekken. Gewoonweg omdat dat goed voelt. Je kan je dan herbronnen en terugkeren als een opgefriste versie van jezelf. De financiële offers die dit vergt, neem je er graag bij.