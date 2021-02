Valt je kat je wel eens aan? Dan komt dat omdat ze haar roofinstinct niet kan botvieren.

Valt je kat je wel eens aan? Dan komt dat omdat ze haar roofinstinct niet kan botvieren. Je kat is een geducht roofdier, dat in normale omstandigheden een paar uur per dag op zoek gaat naar een prooi, erop jaagt, er haar klauwen inzet en de prooi bijt tot ze dood is. Komt je kat weinig buiten, bijvoorbeeld omdat je op een appartement woont, dan is de kans groot dat ze een vorm van agressie ontwikkelt. Wanneer ze haar roofzucht niet buiten kan botvieren op een echte prooi, zal ze haar baasje of bezoekers aanvallen, vooral als die bewegen. Je kat heeft het dan op je voeten of benen gemunt, meestal wanneer je thuis rondloopt. Ze valt dan plots heftig aan en vlucht vaak ook meteen weer weg.

Stop met aaien als je niet wil dat je kat naar je uithaalt!

In de ideale wereld moet je kat de kans krijgen om buiten haar roofdier-instinct uit te testen. Kan dat niet, verzin dan interactieve spelletjes waarbij je kat een valse prooi kan aanvallen, zoals een nepmuisje aan een hengel, waarmee je dan beweegt. Wil je de roofzucht van je kat stillen, dan moet je dit spelletje minstens drie tot vier keer per dag een kwartier lang volhouden en de nepmuis zo natuurlijk mogelijk laten bewegen.

Maar je kat kan zich ook agressief gedragen door overprikkeling. Ze kruipt op je schoot, je aait haar en dat vindt ze fijn. Ze begint te spinnen, rekt zich uit... en haalt dan plots uit, klauwen in de aanslag! Dit gedrag wordt door het baasje vaak fout begrepen. Jij denkt immers dat ze uitgebreid wil worden geaaid, terwijl je kat daar duidelijk anders over denkt! Ze vraagt wel om gestreeld te worden, maar wil na een tijdje ook met rust worden gelaten. Maar de signalen die ze daarvoor geeft worden door het baasje niet altijd opgepikt. Dus wanneer je kat de oren spitst in alle richtingen, haar hoofd wegdraait, heftig zwiept met haar staart, zijn dat aanwijzingen dat je temperamentvolle huisdier wil dat je stopt met aaien. Negeer je die signalen, dan laat je haar geen keuze en gaat ze in het verweer.

Met advies van gedragstherapeute Julie Willems

