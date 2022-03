Als je kanarie stopt met de vrolijke deuntjes te zingen die je zo graag hoort, kan dat verschillende redenen hebben.

Weet in elk geval dat het hoofdzakelijk de mannetjes zijn die hun snavel wijd opensperren om prachtige melodieën voort te brengen. De vrouwtjes houden het op eenvoudig getsjirp. Controleer daarom altijd eerst het geslacht, als je een kanarie in huis haalt. Daarnaast heeft ook ouderdom een invloed op het gezang: wanneer je kanarie de leeftijd van 6-7 jaar gepasseerd is, kan hij van nature ophouden met zingen.

Wanneer de basisbehoeften van een dier niet vervuld zijn, kan dit tot gedragsproblemen leiden. En dat geldt evenzeer voor een kanarie bij wie het zingen hem vergaat. Daarom is het belangrijk dat je de kooi van je vogel brandschoon houdt, elke dag het water ververst en hem voldoende gevarieerd voedsel voorschotelt: met genoeg zaden, maar ook aangepaste groenten en fruit, zodat hij de nodige vitaminen binnenkrijgt.

Verder kan je kanarie zo gestresseerd en depressief raken door zijn omgeving, dat hij niet meer wil zingen. Een te kleine kooi, een gespannen sfeer in huis, een kat die hem uitdaagt, een te lawaaierige leefomgeving. Het zijn allemaal stressfactoren die je moet vermijden. Hang de vogelkooi daarom zeker voor een raam, zodat je kanarie iets te doen en te zien heeft, en veel licht krijgt. Zet de kooi, zodra het weer het toelaat, op het terras, waar je kanarie een frisse neus kan halen. En besteed tenslotte genoeg aandacht aan je kanarie, laat hem voelen dat je er bent, praat tegen hem, verwen hem. Je verhoogt zijn welzijn en dus ook de kans dat je weer van zijn gezang kan genieten.

Een laatste reden waarom je kanarie stopt met zingen is de rui, het wisselen van de veren, die gewoonlijk in de late zomer of vroege herfst plaatsvindt. Die rui verzwakt je kanarie en zorgt voor een daling van zijn testosterongehalte, waardoor hij niet langer deuntjes fluit. Het is dan gewoon wachten tot het gezang vanzelf terugkomt, al kan je je kanarie ook stimuleren door hem juist dan meer aandacht te geven en er actiever mee bezig te zijn. Dan komen die noten op zijn zang sneller terug.

Met dank aan Julie Willems, gedragstherapeute

