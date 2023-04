De blik op oneindig, blijven trappen en verder niemand die me pusht of ergert: zo fiets ik het liefst.

Wanneer je op de fietso-strade langs de Schelde iemand op zijn eentje en niet al te snel ziet trappen op zijn tweedehandse Eddy Merckx-fiets, dan ben ik dat. Het kan me niet schelen hoeveel speedpedelecs en groepen wielertoeristen me voorbij razen. Ik doe mijn eigen ding. And I love it. Al vele jaren probeer ik een tot twee keer per week zo'n 40 tot 50 km te rijden met mijn koersfiets. Soms wissel ik af met een kortere route op de mountainbike. In de beginjaren van mijn fietshobby reed ik geregeld met een groepje fietsfanaten mee en nu nog doe ik af en toe een tocht met een goede vriend van mijn leeftijd. Alleen kom ik er vandaag rond voor uit: het liefst van al fiets ik alleen. Er zijn veel goede redenen om dat vooral niet te doen, zegt mijn thuisfront. Wat als je valt, aangereden wordt of lek rijdt? Als je een of meer medefietsers hebt, kan je rekenen op snelle hulp en getuigen. Mijn verstand zegt: ze hebben gelijk. Ik heb mijn vrouw al vaak moeten bellen na een lekke band. En mijn goede fietsvriend heeft altijd een rugzakje bij met EHBO-materiaal voor een lekke band. Eén keer heeft hij het zelfs meegemaakt dat ik op de fiets een syncope kreeg. En toch, waarom geniet ik meer als ik alleen fiets? De vrijheid! Het grote woord is eruit. Ik vertrek en fiets waar en wanneer ik wil, aan het tempo dat ik wil en over de afstand die ik wil. Ik hoef me niet te forceren om anderen bij te houden en/of hard te hopen dat we er bijna zijn. Ik moet niet zoeken naar gespreksonderwerpen of naar een dag die voor de andere(n) ook past. Ik kies de route die ik zelf leuk vind en ik stop wanneer ik wil. Ik kan de omgeving rustig in me opnemen en als ik geen zin heb, blijf ik gewoon thuis. Wanneer ik alleen fiets, lijkt mijn hoofd ook helemaal leeg te lopen. Een van de weinige keren dat ik erin slaag aan helemaal niets te denken. Het omgekeerde gebeurt ook: al trappend gaat mijn brein allerlei plannen maken. Hoe ons huis aanpassen aan de energietransitie? De buxussen in de tuin vervangen? Een geschikt verjaardagscadeau voor de oudste kleinzoon vinden? Op die momenten lijken de oplossingen zich snel en vooral heel simpel aan te dienen. Ik heb me er zelfs al op betrapt dat ik luidop tegen mezelf praat terwijl ik fiets. De vragende blik van een tegenligger brengt me dan weer terug naar de realiteit. Is het een vorm van escapisme of trance? Is het gevaarlijk? Niet echt, want op een of andere manier blijft een deel van mijn zintuigen toch gefocust op de weg en de kilometerteller. Het is een combinatie van soepele routine en runners high. Met andere woorden: ik kan twee dingen tegelijk doen en dat blijft voor een man uitzonderlijk. Ik heb ook gemerkt dat ik na een solotocht evenveel zalige vermoeidheid (endorfines?) ervaar als na een rit met anderen. Samen achteraf iets drinken op een terras en praten over voetbal en de (klein)kinderen, dat mis ik wel. Het zij zo.