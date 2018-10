Waarom ik altijd hetzelfde koop

Ik zet mijn computer aan. Witte laarsjes spatten van het scherm. Al verschillende weken duiken ze op in de marge van nieuwssites. Ze blijven aan me plakken zoals de pleisters van Kapitein Haddock. Hallo, internet, dit zijn wel de laarsjes die ik bij jou heb gevonden, die ik heb opgeslagen in mijn ideeënmandje en die ik heb gekocht in een echte winkel, met de hulp van een winkeldame van vlees en bloed. Je hoeft er me niet meer mee om de oren te slaan, want op dit eigenste moment heb ik ze aan mijn voeten, met als enige zorg ze wit te houden!

In mijn digitale leven dringt zich ook al jaren een afgrijselijk T-shirt aan me op met een hondenkop. Een T-shirt dat ik kocht voor mijn kleine broertje, als grap. Hallo, internet, we weten dat je een fenomenaal geheugen hebt en verkeerde keuzes nooit worden gewist. Maar dat T-shirt, dat ik spuuglelijk vind, heb ik al! Ik heb het zelfs gekocht in één van je onlineshops. Het stoort me dat je me herinnert aan mijn soms weinig subtiele impulsen. En het stoort me des te meer dat, als ik met een collega over mijn scherm gebogen sta om in alle ernst de nieuwe wet op het erfrecht te ontrafelen, zich daar dat T-shirt met hondenkop tegenaan komt schurken.

En nu we toch bezig zijn, internet, stop met mij het lezen te onderbreken met pop-ups voor Engelstalige informaticaboeken op doctoraatsniveau. Het klopt dat ik er ooit zo één online heb besteld, maar dat was een cadeau, niet voor mij, want ik begrijp niet eens de titel!

En oh, wat zijn je algoritmen slim, internet. Ze hebben begrepen dat ik, zomer en winter, vooral een zwak heb voor blauwe blazers van het merk F. Telkens ik een kledingsite bezoek, verschijnt weer dat persoonlijke bericht: "Dag Anne, dit is vast iets voor jou". Blauwe blazers van het merk F., internet, daar heb ik er al minstens tien van, zodat ik stilaan ga twijfelen of ik er wel zoveel nodig heb, van die blazers die enkel van mekaar verschillen qua knopen en kraag. Weet je, internet, laat ik je ook maar verklappen dat ik de genen van een ekster heb: ik hou van alles wat schittert en blinkt. Niets van doen met de strakke blauwe blazers van F. Toon je dus maar eens van je creatieve kant.

Want ja, internet, ik vind jouw functies 'inspiratie opdoen' en 'venster op de wereld' erg boeiend. Daarom heb ik op de site die me van e-books voorziet alle vakjes aangevinkt, zodat ik alle domeinen kan ontdekken die ik nog niet heb ontgonnen. Maar toch blijf je me, onder de titel 'Warm aanbevolen', romans opdringen die me zouden kunnen boeien, in functie van wat ik al gelezen heb.

Geen erg, ik haal mijn inspiratie vooral uit het echte leven, uit discussies met mijn vrienden, mijn collega's, mijn buren, onbekenden, of uit magazines, uit winkels. Zou ik de dame in de supermarkt durven vragen waar ze die mooie blauwe blazer vandaan heeft?