Je vlieg- of autoreis inruilen voor een vakantie met de trein? Niet zo eenvoudig, maar deze zomer is een goed moment om je gedrag aan te passen.

Klopt het wel dat treinen veel minder vervuilend zijn, of is die bewering te optimistisch? Volgens de NMBS verbruik je met een treinreis van Brussel naar Parijs 2,1 kg CO2. Dit komt overeen met ongeveer twee maanden gebruikmaken van een elektrische oven in een gezinskeuken. Met de bus zou dit 10,9 kg CO2 zijn of 6 maanden ovengebruik. Voor carpoolen is dat nog meer: 27,5 kg of 1,5 jaar gebruik van de oven. Rij je alleen naar Parijs, dan is dat 60,2 kg. De bewering dat de trein minder vervuilt, is dus correct.

Vergeleken met vliegen? Treinen stoten 80 keer minder CO2 uit dan vliegtuigen. De luchtvaartsector is verantwoordelijk voor 4% van de klimaatopwarming. Waar mogelijk verkiezen we dus best de trein boven het vliegtuig. Dit is duidelijk als je naar Londen of Amsterdam wil reizen, maar minder evident voor bestemmingen als Griekenland of Zuid-Italië. Wat met de prijs? De reistijd? Op enkele uitzonderingen na blijft een vliegreis van honderden kilometers goedkoper. Daarnaast kan de reistijd met de trein je afschrikken. Van Brussel naar Kopenhagen spoor je ongeveer vijftien uur, twee overstappen inbegrepen! Naar Nice lukt het in negen uur, naar Berlijn in zeven. Met het vliegtuig duren deze reizen gemiddeld 1,5 uur. Reken daar de tijd voor het inchecken op de luchthaven, de controles en het boarden, dan nog blijft het vliegtuig sneller, zelfs als je bedenkt dat geen enkele luchthaven in het centrum van de stad ligt, wat de reisduur van 'deur tot deur' nog wat verlengt. Vergeet de trein dan maar voor je vakantie? Helemaal niet. Reizen is een mentale ingesteldheid, een filosofie van ontdekken. Waarom neem je niet de trein naar Parijs, Amsterdam of Keulen in plaats van het vliegtuig naar Rome of Barcelona? Zwitserland bezoeken en de trein niét nemen en genieten van de panoramische tochten door de Alpen, dat is bijna heiligschennis. Bij de slaaptrein maakt het vervoermiddel zelfs integraal deel uit van de reiservaring. Neem bijvoorbeeld de slaaptrein naar Wenen, die meerdere keren per week vanuit Brussel en Luik afreist. Je vertrekt in België om 19.30 uur en arriveert rond 9 uur 's ochtends in de Oostenrijkse hoofdstad. Volgens onze simulatie kost het ongeveer 600 euro voor twee personen (heen en terug, tweede klas, in juli). Niet goedkoop, maar je legt het traject wel af terwijl je slaapt. Dat bespaart je een nacht in een hotel. En 's morgens kom je aan, midden in het hart van de stad. Een ideetje voor deze zomer? Wil je goedkoop op reis met de trein, denk dan deze zomer eens aan Duitsland, waar je voor slechts 9 euro per maand met regionale treinen door heel het land kunt sporen. Deze uitzonderlijke maatregel is bedoeld om de burgers te stimuleren het openbaar vervoer te nemen, dit om ecologische redenen en om het land minder afhankelijk te maken van Russische olie. Surf naar de de website www.bahn.com om je route uit te stippelen en vink de optie 'uitsluitend regionaal vervoer' aan. De website is ook beschikbaar in het Nederlands.

