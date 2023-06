Ook in steden zijn er meer meldingen van wilde dieren. Maar de kans dat een das of een bever zich ook in de stad vestigt, is behoorlijk klein. De vos daarentegen is intussen wel een heuse stadsbewoner geworden. In het Brussels gewest is de rosse rakker sinds de jaren 70 aan een forse opgang bezig.

"Overal waar je komt in de hoofdstad zit je op het territorium van een vos. In wijken met meer groen en tuinen, voornamelijk in het zuidoosten van het gewest, zijn er meer vossen", zegt Olivier Beck van Leefmilieu Brussel.

Dat deze alleseter kan aarden in een stad komt omdat hij zijn gedrag heeft aangepast. "De vos is voedsel gaan zoeken in vuilnis en composthopen en is niet meer bang voor de mens." Dat is dan ook de raad die Leefmilieu Brussel geeft aan mensen die hinder ondervinden van vossen: zorg dat ze geen eten vinden in je buurt, en gooi zeker geen vlees op je composthoop.

Wie een vos wil spotten, moet op stap gaan bij valavond of 's nachts. Hij reageert een beetje zoals een kat en kan je seconden lang aanstaren voor hij zijn weg vervolgt. "Mensen voelen zich wat ongemakkelijk wanneer ze oog in oog staan met een wild dier. Maar er zijn maar heel weinig incidenten gemeld met vossen. En altijd ging het dan om verzwakte of gewonde dieren die uithalen wanneer je hen wil helpen. We raden dan ook aan om de dierenbescherming of de brandweer te bellen als je een vos in nood ziet."

Ook voor ziektes hoeven mens en huisdier niet bang te zijn. België is sinds 2001 rabiësvrij verklaard en de dieren worden geregeld gescreend. Als er iemand ongerust moet zijn, dan is het de vos zelf. De Brusselse vos zou slechts twee jaar oud worden, terwijl het diertje gemiddeld tien tot 15 jaar oud wordt in de vrije natuur. Belangrijkste doodsoorzaak: aanrijdingen.

