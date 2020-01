In de winter vinden vogels minder voedsel, terwijl ze dan juist extra veel energie nodig hebben om hun lichaamstemperatuur op peil te houden.

In de winter verdwijnen de insecten onder de grond. Bessen zijn geplukt. Regen en sneeuw maken het moeilijk om zaden te vinden. Bovendien zijn de dagen korter en is er dus minder tijd om voedsel te zoeken. Een beetje hulp in de tuin is dus best welkom voor onze gevederde vrienden. Natuurpunt stelde 10 regels op voor het voeren van vogels.

Voeder gevarieerd: beperk deegwaren en voorzie ook granen, nootjes of appels. Voorzie proper drinkwater: vervang dagelijks een soepbord met een bodempje water. Vetbollen alleen in de winter en aan een flexibele tak, buiten bereik van ratten en muizen. Laat bladafval liggen, dat gebruiken de vogels om hun nestje mee te bouwen Een dakje boven de voedertafel zorgt ervoor dat je voeder langer goed blijft Zorg dat de vogels snel dekking kunnen vinden in een doornstruik, dichte struik of haag. Leg de voederplaats niet te dicht bij het raam aan en vermijd raamslachtoffers. Breng voedsel het hele jaar door gespreid aan in je tuin en trek zo verschillende vogelsoorten aan. Wie enkel in de winter voedert, moet er goed aan het voederen geleidelijk aan af te bouwen tegen eind maart. Denk ook aan natuurlijk voedsel: plant enkele bessenstruiken in je tuin. Na de winter volgt de broedtijd: heggen en nestkasten zijn logische broedplaatsen, maar ook een rommelig hoekje helpt.

Elk vogeltje eet zoals het gebekt is

Aan de vorm van de snavel kom je te weten wat de vogel het liefste eet. Een vink kraakt met zijn korte, brede bek zaden en pitten. De merel trekt met zijn lange snavel regenwormen uit de grond en de boomklever haalt er insecten mee uit de boomschors. Een overzicht van wat tuinvogels het liefst eten.

Huismus, ringmus, sijs, distelvink, vink, keep, groenling, appelvink, houtduif en Turkse tortel

Voedsel: bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad, etensresten, zonnebloempitten

Voederplaats: op de grond, op de voedertafel, aan de voederbuis

Koolmees, pimpelmees, matkop, kuifmees, zwarte mees, staartmees, groene specht en halsbandparkiet

Voedsel: vetbollen, slingers ongebrande ongezouten pinda's, halve kokosnoot, vogelzaad en zonnebloempitten

Voederplaats: op de voedertafel, aan de voederbuis, opgehangen in bomen of struiken

Specht, boomklever, boomkruiper en gaai

Voedsel: ongezouten pinda's en noten, vetbollen, zonnebloempitten, kaas zonder korst

Voederplaats: in een boomstam op een rustige plek

Merel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster, spreeuw, grote lijster, awarte kraai, kauw en ekster

Voedsel: brood, gewelde krenten en rozijnen, kaasresten, fruitschillen en klokhuizen, alle soorten bessen en gekookte aardappelen

Voederplaats: op de grond, sneeuwvrij, op een open plek met beschutting dichtbij

Winterkoning, heggenmus en roodborst

Voedsel: universeel voer, bessen, meelwormen, broodkruimels,maden en larven, ongekookte havermout

Voedselplaats: op de grond, sneeuwvrij. Ook beschut onder heggen en struiken.

In de winter verdwijnen de insecten onder de grond. Bessen zijn geplukt. Regen en sneeuw maken het moeilijk om zaden te vinden. Bovendien zijn de dagen korter en is er dus minder tijd om voedsel te zoeken. Een beetje hulp in de tuin is dus best welkom voor onze gevederde vrienden. Natuurpunt stelde 10 regels op voor het voeren van vogels.Aan de vorm van de snavel kom je te weten wat de vogel het liefste eet. Een vink kraakt met zijn korte, brede bek zaden en pitten. De merel trekt met zijn lange snavel regenwormen uit de grond en de boomklever haalt er insecten mee uit de boomschors. Een overzicht van wat tuinvogels het liefst eten.Huismus, ringmus, sijs, distelvink, vink, keep, groenling, appelvink, houtduif en Turkse tortelVoedsel: bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad, etensresten, zonnebloempittenVoederplaats: op de grond, op de voedertafel, aan de voederbuisKoolmees, pimpelmees, matkop, kuifmees, zwarte mees, staartmees, groene specht en halsbandparkietVoedsel: vetbollen, slingers ongebrande ongezouten pinda's, halve kokosnoot, vogelzaad en zonnebloempittenVoederplaats: op de voedertafel, aan de voederbuis, opgehangen in bomen of struikenSpecht, boomklever, boomkruiper en gaaiVoedsel: ongezouten pinda's en noten, vetbollen, zonnebloempitten, kaas zonder korstVoederplaats: in een boomstam op een rustige plekMerel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster, spreeuw, grote lijster, awarte kraai, kauw en eksterVoedsel: brood, gewelde krenten en rozijnen, kaasresten, fruitschillen en klokhuizen, alle soorten bessen en gekookte aardappelenVoederplaats: op de grond, sneeuwvrij, op een open plek met beschutting dichtbijWinterkoning, heggenmus en roodborstVoedsel: universeel voer, bessen, meelwormen, broodkruimels,maden en larven, ongekookte havermoutVoedselplaats: op de grond, sneeuwvrij. Ook beschut onder heggen en struiken.