Voel jij je ook gelukkiger op je 60ste dan op je 40ste?

Onderzoek toont aan dat we rond ons 65ste een nieuwe gelukspiek ervaren. Je kan misschien niet meer alles wat je kon toen je 25 was, maar er zijn andere dingen in de plaats gekomen. Wat is jouw ervaring?

Voor een reportage in Plus Magazine zijn we op zoek naar zestigplussers die zich hierin herkennen en die zich op deze leeftijd beter in hun vel voelen dan tevoren. Wil jij je ervaringen delen en anderen inspireren, mail je gegevens dan naar kari.van.hoorick@plusmagazine.be