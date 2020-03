Op de website Vlaanderenhelpt.be worden voortaan alle acties van vrijwilligers in het kader van het coronavirus verzameld. Je kan er als individuele vrijwilliger voorlopig ook een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten.

De website Vlaanderenhelpt.be wil een overzicht bieden van de verschillende acties die vrijwilligers in alle Vlaamse gemeenten op poten zetten om buren en kwetsbare mensen te helpen. Tegelijk geeft de site in meerdere talen tips om het veilig houden.

Een vrijwilliger kan zich via een link op de site zelf registreren en zo een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten. De Vlaamse regering heeft de verzekering, die tot nu toe alleen voor verenigingen bestond, uitgebreid naar individuele vrijwilligers voor hulp tijdens de coronacrisis.

Daarnaast kan je op de site terugvinden wie in je gemeente de contactpersonen zijn om de vrijwilligersacties te coördineren of in goede banen te lijden. De VVSG zal lokale besturen oproepen om contactpersonen aan te duiden.

"Wat we vandaag meemaken, hebben we nog nooit meegemaakt", zegt Somers. "Vlamingen tonen hun warmste hart tijdens deze coronacrisis. Het is fantastisch om te zien hoe weerbaar Vlamingen hiermee omgaan en hoe spontane solidariteit net zo goed viraal gaat."

