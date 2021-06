Het label "Lekkers van bij ons" zal de komende maanden extra worden gepromoot. Achter dit label zetten 31 Vlaamse federaties en verenigingen uit de voedingssector, horeca en handel de schouders onder een brede waaier van tastbare acties die de lokale voeding in de kijker zetten.

Vlaams minister Hilde Crevits bracht, in samenwerking met VLAM, alle sectorverenigingen en federaties rond de tafel met één doel: we zetten de lokale voeding op de kaart zoals dat nog nooit eerder werd gedaan. "Het ontwerpen van een logo is slechts een eerste stap, de kunst bestaat erin om te overtuigen en alle betrokken partners met de neus in dezelfde richting te krijgen. De alliantie die we hiervoor konden aanspreken is ongezien. Dit is geen stunt of eenmalige actie, het is de aftrap van een project dat we op lange termijn willen doorzetten."

De volledige Vlaamse voedingssector - van primaire productie tot kleinhandel; van verwerking tot de korte keten en de horeca - schaarde zich op enkele maanden tijd achter één sterk gemeenschappelijk doel: blijvende aandacht voor onze lokale voeding. Deelnemers onderschrijven een charter onder de noemer "Voedsel verbindt boer en burger". Het project wordt gedragen door de sterke schouders van 31 partners die in Vlaanderen een sleutelrol spelen in onze voeding.

Ambassadeurs

De komende maanden zal er ingezet worden op het werven van ambassadeurs, het uitwerken van educatieve projecten en de maand van lokale voeding.

Retailers, horeca-uitbaters, verwerkers en producenten die zich engageren, zullen het gemeenschappelijk label 'Ambassadeur Lekker van bij ons' gebruiken. Hiervoor zijn fysieke en digitale dragers gemaakt waaronder een raamsticker, een muurplaat, een toogdisplay en een kledingpin. Naast het nieuwe label dat snel overal zal opduiken op onder meer de deur van de slager en het café en op de menukaart van het restaurant, zullen ook supermarkten aan de slag gaan met hun rayons, promostand en -folder. Verder loopt er nu al een onderzoeksproject om alle opleidingen in kaart te brengen en in de lessenpakketten te integreren, Zo wordt een brede waaier aan educatieve communicatie opgezet over lokale voeding. Daarnaast wordt mei vanaf 2022 de maand van producten van bij ons. Tijdens deze maand zal de hele keten lokale voeding extra in de kijker zetten.

Vier bedoelingen staan voorop: fierheid voor lokale voeding aanwakkeren, voorkeur voor deze producten, de herkenbaarheid van het lokale product verhogen en zowel de consument als de professional bewuster doen kiezen voor producten van bij ons.

