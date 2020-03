De Vlaamse rusthuizen vragen minister van Welzijn Wouter Beke om ' zoals in Brussel en Wallonië ' het bezoek aan rusthuizen tijdelijk volledig te verbieden. Ouderen zijn extra kwetsbaar voor het virus en de gevolgen zijn bij die bevolkingsgroep vaak ook erger.

Om de bewoners te beschermen tegen het nieuwe coronavirus gaat Wallonië vanaf vandaag bezoeken aan de 602 rusthuizen in het zuiden van het land verbieden, en dat tot 31 maart. Dat heeft minister van Gezondheid Christie Morreale aangekondigd. Bewoners mogen ook enkel 'om uitzonderlijke redenen' het rusthuis verlaten.

'De rondzendbrief, die ook van toepassing is op de onthaalcentra voor mensen met een handicap, wordt woensdag verstuurd. We willen niet dat het virus in de rusthuizen binnenkomt', zo stelt de minister. Aan de rusthuizen zal gevraagd worden om alles in het werk te stellen om de bewoners in contact te houden met hun naasten, bijvoorbeeld via skype, telefoon en videoconferenties.

In Vlaanderen (nog) geen bezoekverbod

In Vlaanderen kregen woonzorgcentra en thuiszorgdiensten vorige week al extra richtlijnen om een uitbraak van het coronavirus te voorkomen. Gisteren kwamen er bijkomende instructies voor de woonzorgcentra. Kinderen onder de 16 jaar mogen even helemaal niet meer op bezoek bij grootouders of overgrootouders. 'Kinderen kunnen het virus dragen, zonder het te weten. Hen samenbrengen met mensen in kwetsbare posities, dat lijkt ons niet verstandig', zei Beke in 'De ochtend' op Radio 1. De bezoekuren worden ook ingeperkt, bezoekers moeten allemaal door één ingang, hun gegevens achterlaten in een register en ze krijgen geen toegang meer tot de cafetaria.

Woonzorgcentra willen meer

De woonzorgcentra zelf willen echter verder gaan. Koepelorganisatie Zorgnet Icuro wil dat álle bezoek wordt afgeschaft. Ze zullen die vraag vanmiddag voorleggen aan de administratie tijdens de werkgroep Ouderenzorg.

'Zo vermijden we dat het virus zich verspreidt, en kan het personeel zich ook focussen op kerntaken', zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. De huidige maatregel zorgt enkel 'voor bijkomende verwarring'.

'De woonzorgcentra willen duidelijkheid, en we willen ook vooruitdenken.' Er is nu nog wat discussie of mantelzorgers en vrijwilligers onder bezoek, of onder personeel vallen. 'Voor mensen die terminaal zijn, kunnen ook bijkomende afspraken worden gemaakt en de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.'

Lokale dienstencentra sluiten

Lokale dienstencentra sluit minister Beke vanaf morgen wel. 'Lokale dienstencentra bieden allerhande activiteiten aan, vaak gericht op ouderen of mensen met een beginnende zorgnood, en die zijn dus extra kwetsbaar voor het coronavirus.'

Om de bewoners te beschermen tegen het nieuwe coronavirus gaat Wallonië vanaf vandaag bezoeken aan de 602 rusthuizen in het zuiden van het land verbieden, en dat tot 31 maart. Dat heeft minister van Gezondheid Christie Morreale aangekondigd. Bewoners mogen ook enkel 'om uitzonderlijke redenen' het rusthuis verlaten. 'De rondzendbrief, die ook van toepassing is op de onthaalcentra voor mensen met een handicap, wordt woensdag verstuurd. We willen niet dat het virus in de rusthuizen binnenkomt', zo stelt de minister. Aan de rusthuizen zal gevraagd worden om alles in het werk te stellen om de bewoners in contact te houden met hun naasten, bijvoorbeeld via skype, telefoon en videoconferenties.In Vlaanderen kregen woonzorgcentra en thuiszorgdiensten vorige week al extra richtlijnen om een uitbraak van het coronavirus te voorkomen. Gisteren kwamen er bijkomende instructies voor de woonzorgcentra. Kinderen onder de 16 jaar mogen even helemaal niet meer op bezoek bij grootouders of overgrootouders. 'Kinderen kunnen het virus dragen, zonder het te weten. Hen samenbrengen met mensen in kwetsbare posities, dat lijkt ons niet verstandig', zei Beke in 'De ochtend' op Radio 1. De bezoekuren worden ook ingeperkt, bezoekers moeten allemaal door één ingang, hun gegevens achterlaten in een register en ze krijgen geen toegang meer tot de cafetaria. De woonzorgcentra zelf willen echter verder gaan. Koepelorganisatie Zorgnet Icuro wil dat álle bezoek wordt afgeschaft. Ze zullen die vraag vanmiddag voorleggen aan de administratie tijdens de werkgroep Ouderenzorg. 'Zo vermijden we dat het virus zich verspreidt, en kan het personeel zich ook focussen op kerntaken', zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. De huidige maatregel zorgt enkel 'voor bijkomende verwarring'.'De woonzorgcentra willen duidelijkheid, en we willen ook vooruitdenken.' Er is nu nog wat discussie of mantelzorgers en vrijwilligers onder bezoek, of onder personeel vallen. 'Voor mensen die terminaal zijn, kunnen ook bijkomende afspraken worden gemaakt en de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen.'Lokale dienstencentra sluit minister Beke vanaf morgen wel. 'Lokale dienstencentra bieden allerhande activiteiten aan, vaak gericht op ouderen of mensen met een beginnende zorgnood, en die zijn dus extra kwetsbaar voor het coronavirus.'