De Vlaamse regering heeft 114 projecten geselecteerd die moeten zorgen voor een 'Zorgzame buurt'. Het gaat onder meer om buddysystemen om kwetsbare mensen te helpen en platformen voor lokaal vrijwilligerswerk.

Een Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners of anderen, luidt het in een persbericht van de minister. "Stel je een buurt voor waar jong en oud samenleven, waar we ons goed en geborgen voelen, waar we elkaar kennen en ook helpen. (...) Buren kunnen elkaar helpen, maar ook zorgorganisaties kunnen hun krachten bundelen om de juiste zorg te bieden. Op die manier leggen we de link tussen formele en informele zorg", zegt minister Beke.

Die lanceerde midden vorig jaar een projectoproep om projecten te ondersteunen bij de verdere uitbouw. Lokale besturen, eerstelijnszones en welzijns- en zorgorganisaties dienden meer dan 150 voorstellen in. 114 projecten kunnen vanaf 1 maart opstarten. Daarvoor wordt 9,4 miljoen euro uitgetrokken.

Met de 114 projecten wil de Vlaamse overheid andere projecten en buurten stimuleren om een zorgzame buurt te worden. De overheid wil ook kijken om hinderpalen die er bijvoorbeeld regelgevend zijn, weg te werken, zodat andere projecten eenvoudiger kunnen opstarten. De bedoeling is om een zorgzame buurt duurzaam uit te bouwen, wat ook tijd en begeleiding vraagt. Die coaching zal de komende twee jaar gebeuren door de Koning Boudewijnstichting.

Een overzicht van alle projecten is beschikbaar via www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/projecten.

