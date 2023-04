Na een positieve evaluatie heeft de Vlaamse regering beslist de gratis vrijwilligersverzekering te bestendigen. Dat meldt het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De gratis vrijwilligersverzekering beschermt vrijwilligers tegen burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en ongevallen. Met de verzekeringsformule wil de Vlaamse overheid het engagement van vrijwilligers ondersteunen. Op dit ogenblik zijn er meer dan 3.200 organisaties die er gebruik van maken. Het gaat om buurtwerkingen, natuurverenigingen, sportclubs, initiatieven van een straat,...

Volgens het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft de Vlaamse regering nu - na een positieve evaluatie - beslist de verzekeringsformule te verlengen. Dat gebeurt op voorstel van Vlaams minister-president Jan Jambon.

Volgens Jambon is de verzekering "een absoluut succes". "Ze biedt immers een meer dan degelijke bescherming aan de vrijwilliger. Per dag worden meer dan 50.000 uren verzekerd en ik heb ervoor gezorgd dat ook in de toekomst nog meer kwetsbare verenigingen kunnen aansluiten. Vrijwilligers zijn immers het kloppende hart van Vlaanderen en daarop zetten we graag in", klinkt het.

Een erkenning kan aangevraagd worden via het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be). Erkende organisaties kunnen maximum 1.000 uren verzekeren.

