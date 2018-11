Vlaamse musicalwereld neemt single op voor Rode Neuzen Dag

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Belfius en Q-music dat het taboe rond psychische problemen wil doorbreken en geld wil inzamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. Ook het Vlaamse musicallandschap wil hen een hart onder de riem steken. Vandaar het initiatief om de Oscarwinnende hit van Glen Hansard en Markéta Irglová uit de film 'Once' nieuw leven in te blazen.

"Als er nu één taal is die mensen kan bewegen, is het wel die van de muziek. Het feit dat we met deze single jongeren met psychische klachten kunnen helpen, versterkt dat idee alleen maar", zegt Manu Jacobs, initiatiefnemer van het project. Op de single zijn negen bekende musicalartiesten te horen: Hans Peter Janssens, Ann Van Den Broeck, Sébastien De Smet, Thomas Van Goethem, Elke Buyle, Laurenz Hoorelbeke, Koen Van Impe, Ann De Winne en Maaike Boerdam.

De deelnemende koorleden waren musicalliefhebbers die verzameld werden via de vele Vlaamse musicalgezelschappen (zoals BSO-producties, Bohemian Productions, Belcanto Gezelschap, KotéKoer vzw,...). De orkestmuzikanten werden verzameld via o.a. AMOR (Antwerps Musical ORkest) en het Academisch Orkest van Mortsel.

Op 1 en 2 december wordt de single verkocht in de tuincentra Van Uytsel (Kontich) en Claes (Edegem). Ze zijn ook te vinden in verschillende verkooppunten, via de webshop en op Itunes. De single kost vijf euro.