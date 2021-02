De GEMS legt de laatste hand aan een advies voor versoepelingen voor de woonzorgcentra. In wzc's waar de vaccinatiegraad hoog genoeg is, zouden bewoners meer bezoekers mogen ontvangen. Ook activiteiten in de cafetaria zouden weer kunnen doorgaan. De regionale regeringen hakken de knoop nog door. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg.

Concreet zou er versoepeld kunnen worden in woonzorgcentra waar 90 procent van de bewoners gevaccineerd is, en 70 procent van het zorgpersoneel. De versoepeling zou zich vooral toespitsen op de bezoekregeling en activiteiten binnen het woon-zorgcentrum. Op dit moment mag elke bewoner slechts één vast knuffelcontact ontvangen. Daarnaast mag ook een andere dierbare langskomen, maar die moet te allen tijde afstand bewaren. Ook voor de bingoavond is er mogelijk goed nieuws: "We bekijken of activiteiten in gemeenschappelijke ruimtes weer kunnen doorgaan."

Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) zegt de voorstellen grondig te zullen bestuderen. Woensdag komt de taskforce Zorg samen om voor Vlaanderen de evaluatie van het voorstel te maken.

