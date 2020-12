Woonzorgcentra en assistentiewoningen die tijdelijk geen fysiek bezoek toelaten moeten dit vanaf vandaag, 7 december, melden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De richtlijn blijft dat elke bewoner recht heeft op 1 bezoek per week, hoe precair de omstandigheden ook zijn. Maar in de praktijk sluiten heel wat woonzorgcentra, die geconfronteerd worden met een uitbraak van het coronavirus, toch de deuren voor alle bezoekers. Het gaat dan om een uitzonderlijke reden die aanleiding geeft tot een tijdelijke invoering van een bezoekverbod.

Door het melden van een tijdelijke sluiting nu te verplichten, wil de Taskforce zicht krijgen op het aantal voorzieningen waar een tijdelijk bezoekverbod geldt en meer te weten komen over de motivatie om deze beslissing te nemen. Ook of en hoe bewoners en bezoekers geraadpleegd werden bij het nemen van deze beslissing en hoe er over het bezoekverbod gecommuniceerd wordt zullen bevraagd worden.

Bron: Vlaamse Ouderenaad

