Op 1 juli start de eerste grote fase van de uitrol van de basisbereikbaarheid - ook Hoppin genoemd - bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Daarbij kunnen haltes afgeschaft of verplaatst worden, frequenties veranderen of nieuwe lijnnummers verschijnen. Brugge krijgt een volledig nieuw stadsnet.

De basisbereikbaarheid is een nieuw systeem van openbaar vervoer, dat werkt met lagen. De ruggengraat is het treinnet. Dat wordt gevolgd door het kernnet: bussen en trams die grote woonkernen en handelscentra, ziekenhuizen ... met elkaar verbinden. Bussen tussen kleinere steden en gemeenten vormen het aanvullend net, en ten slotte is er het vervoer op maat (buurtbus, collectieve taxi's, deelsystemen ...) voor bepaalde weinig bevolkte plaatsen of bepaalde momenten van de dag.

Op 1 juli is er een eerste moment waarop de veranderingen zichtbaar worden voor de gebruikers. "Aan zowat 16.000 bushaltes moeten er aanpassingen gebeuren", zo zei de directeur-generaal van De Lijn, Ann Schoubs, onlangs nog. Sommige haltes verdwijnen, aan andere moeten er nieuwe lijnnummers komen of nieuwe doortochttabellen. Ook twaalf haltes van de kusttram krijgen een nieuwe naam.

Reizigers kunnen op de website of in de app van De Lijn checken welke veranderingen er zijn voor hun reis. Er is ook een overzicht van de veranderingen per gemeente op www.delijn.be/gemeenten.

Later volgen nog fases. In januari 2025 moet de hele operatie rond zijn. In totaal zal ongeveer 40 procent van de reistrajecten worden aangepast, wat betekent dat zowat twee derde van het net een - grote of kleine - verandering ondergaat, zo zei Schoubs eerder.

