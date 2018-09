Veertigtal steden en gemeenten maakt straten autovrij op Autoloze Zondag

Het seizoen van de Autovrije Zondagen startte al op 26 augustus. Toen vond in Leuven de eerste Autoloze Zondag plaats. Als laatste is Kontich aan de beurt, dat op zaterdag 29 september alle auto's mijdt. In totaal zijn er dit jaar 48 Vlaamse steden en gemeenten die ervoor kiezen om voor één dag het gemotoriseerd verkeer te weren en de straat terug te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De meesten doen dat op zondag 16 september.

Het gaat om Aalst, Antwerpen, Asse, Beveren-Waas, Bilzen, Brugge, De Pinte, Deinze, Dendermonde, Diksmuide, Gent, Gingelom, Grobbendonk, Haacht, Haaltert, Ham, Hamme, Hasselt, Herentals, Ichtegem, Ieper, Vorselaar, Kortrijk, Kruibeke, Mechelen, Melle, Merelbeke, Nijlen, Ninove, Oostende, Oud-Turnhout, Roeselare, Rotselaar, Sint-Niklaas, Tienen, Vilvoorde, Vorselaar, Wezembeek-Oppem, Wijnegem, Zedelgem en Zelzate.

Week van de Mobiliteit

De Autoloze Zondagen kaderen in de Week van de Mobiliteit die loopt van 16 tot 22 september. Duizenden mensen en lokale verenigingen organiseren in grote steden en kleine gemeenten verschillende activiteiten en evenementen. Zo zijn er onder meer fiets- en autodeelsalons, vintage en brocantemarkten, zeepkistraces, speelstraten, buurtquizzen, BMX-shows en theateracts. Het volledige programma is terug te vinden op de website van de Week van de Mobiliteit, www.weekvandemobiliteit.be.

De organisatoren van Autoloze Zondag willen ook sensibiliseren voor duurzame mobiliteit, ruimtelijke ordening en de mogelijkheden die autovrije straten bieden. Steden en gemeenten worden niet alleen leefbaarder, maar duurzaam verplaatsen is ook goed voor het milieu en de gezondheid, stelt de organisatie. "Een straat was lange tijd een ontmoetingsplek, handelsplaats, speelruimte en nog veel meer. We roepen die sfeer weer op en geeft iedereen de kans om de straat opnieuw te beleven", klinkt het bij Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Duurzame mobiliteit in de bloemetjes gezet

Tijdens deze editie van de Week van de Mobiliteit worden #goedopweg-helden in de bloemetjes gezet. Dat zijn mensen die zich extra inzetten voor duurzame mobiliteit. Het gaat dan om een collega die een carpoolsysteem heeft uitgewerkt, een juf die elke ochtend het hek voor de schoolstraat klaar zet of een werkgever die voor een fietsontbijt zorgt. Wie zo iemand kent, kan de naam van die persoon via de website van de Week van de Mobiliteit doorgeven.

De trein en de Lijn springen mee op de kar

Ook andere spelers springen mee op de kar. Zo lanceert openbaarvervoersmaatschappij NMBS de Mobility Pass waarmee je voor 5 euro overal naartoe kan reizen met de trein in België. Het ticket is enkel geldig op zondag 16 september voor de tweede klasse. Reizigers kunnen een onbeperkt aantal keer op de trein springen. Wie vertrekt of aankomt in Brussels Airport-Zaventem moet ook wel een biljet "Diabolotoeslag" kopen.

In (Groot-)Brugge, (Groot-)Kortrijk en (Groot-)Roeselare kunnen reizigers gratis de bus van De Lijn nemen op 16 september. Op andere plaatsen komt er een voordelige dagpas, die geldt tijdens de volledige Week van de Mobiliteit. De pas kost 4 euro, of 3 euro voor een kind, en is te koop in de lijnwinkel sinds 1 september of bij de chauffeur op het voertuig en aan de grote verkoopautomaten van 16 september tot en met 22 september. Met het ticket kunnen reizigers gedurende één dag onbeperkt op alle bussen en trams van De Lijn.

Bezoekje aan de tramwash

In Brussel zal op de 18de editie van de Autoloze Zondag, ook op 16 september, het hele MIVB-net gratis toegankelijk zijn. Daarnaast opent de Brusselse vervoersmaatschappij de deuren van haar nieuwe tramstelplaats Marconi. Bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het technische onderhoud van de tramstellen. Er worden ook demonstraties gegeven van bijvoorbeeld de tramwash en interventievoertuigen. Bezoekers kunnen tijdens de opendeurdag plaats nemen aan de bestuurderspost van de drie tramtypes.