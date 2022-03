Veertien Vlaamse woonzorgcentra staan onder verhoogd toezicht omdat er ernstige vragen bestaan over de kwaliteit van de zorg. Dat blijkt nu de Zorginspectie de verslagen van de inspecties in de woonzorgcentra publiceert.

Sinds vandaag, 1 maart 2022, zijn de verslagen van de inspecties in de Vlaamse woonzorgcentra beschikbaar op de website van Zorginspectie. Daaruit blijkt dat dertien woonzorgcentra en één groep van assistentiewoningen "onder verhoogd toezicht" staan.

De betrokken centra hebben een officiële aanmaning gekregen om ernstige tekorten in de werking te verbeteren. Een tekort aan personeel ligt vaak aan de basis van de problemen. Deze instellingen krijgen minstens tweemaal per jaar een inspectiebezoek. Blijven verbeteringen uit, dan riskeren ze een schorsing of een intrekking van de erkenning.

Met de publicatie van de verslagen willen Zorginspectie en bevoegd minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke inzetten op de transparantie van hun werking.

"Zulke inspectieverslagen bevatten nuttige informatie, en niet alleen voor de bevoegde overheidsdiensten", zegt secretaris-generaal Karine Moykens van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waartoe Zorginspectie behoort. "Ze zijn ook interessant voor de bewoners van het woonzorgcentrum en hun naasten of voor mensen die overwegen om er te gaan wonen."

Sinds vandaag, 1 maart 2022, zijn de verslagen van de inspecties in de Vlaamse woonzorgcentra beschikbaar op de website van Zorginspectie. Daaruit blijkt dat dertien woonzorgcentra en één groep van assistentiewoningen "onder verhoogd toezicht" staan. De betrokken centra hebben een officiële aanmaning gekregen om ernstige tekorten in de werking te verbeteren. Een tekort aan personeel ligt vaak aan de basis van de problemen. Deze instellingen krijgen minstens tweemaal per jaar een inspectiebezoek. Blijven verbeteringen uit, dan riskeren ze een schorsing of een intrekking van de erkenning.Met de publicatie van de verslagen willen Zorginspectie en bevoegd minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke inzetten op de transparantie van hun werking."Zulke inspectieverslagen bevatten nuttige informatie, en niet alleen voor de bevoegde overheidsdiensten", zegt secretaris-generaal Karine Moykens van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waartoe Zorginspectie behoort. "Ze zijn ook interessant voor de bewoners van het woonzorgcentrum en hun naasten of voor mensen die overwegen om er te gaan wonen."