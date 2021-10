Vanaf vrijdag 15 oktober kan je in Brussel enkel nog op café of restaurant op vertoon van een geldig Covid Safe Ticket (CST). Horeca Brussel verwacht weinig problemen en gaat ervan uit dat de extra maatregel het veiligheidsgevoel van de bezoekers zal verhogen. Op die manier hopen ze dat de toeristen ook sneller terugkeren.

Wie vrijdag zin heeft om in de hoofdstad een pint te drinken of wil aanschuiven voor een driegangenmenu, kan dat enkel nog met een geldig CST. Dat wil zeggen: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatief testresultaat. Het zijn de kelners zelf die in de horecazaken aan de ingang de klanten controleren.

"Onze horecazaken zijn klaar. We hebben de tijd gehad om dat voor te bereiden en de invoering van het CST zal geen probleem zijn", gelooft Marc Van Muylders, ondervoorzitter van Horeca Brussel. "Bovendien zijn er vandaag al enkele horecazaken mee begonnen om hun vaste klanten gerust te stellen en te tonen dat het heel eenvoudig."

Een sluiting van de cafés en restaurants, dat zag niemand zitten. Het gebruik van het CST is in dat opzicht de juiste en veilige oplossing, klink het bij Horeca Brussel. "Wie hier op restaurant komt, weet dat hij veilig is", zegt Van Muylders.

In extra personeel hoeven de bars en restaurants niet te voorzien, want via een app kan de ober van dienst vlot de QR-code van de coronapas scannen. Terwijl sommige horecazaken dit al uittesten, is er bij andere wel nog wat kritiek te horen. "We wachten nog op officiële communicatie over de app", zegt Yves Deflandre van La Brouette op de Grote Markt. "Ik heb nog geen idee wat voor invloed het zal hebben, maar volgens mijn Franse collega's verandert er weinig. Ik denk dat het geen slechte zaak is, omdat het de mensen toelaat om bepaalde obstakels, zoals de afstandsregels, achterwege te laten", vervolgt hij.

De invoering van het CST kan ervoor zorgen dat klanten die niet gevaccineerd zijn, bewust wegblijven uit de hoofdstad. Al ziet Horeca Brussel de coronapas even goed als een troef voor de Belgen en de buitenlandse toeristen.

"Samen met visit.brussels willen we Brussel opnieuw op de kaart zetten als een veilige stad. De buitenlandse toeristen weten dat het hier allemaal veilig is wanneer ze op café gaan, op restaurant gaan of naar de discotheek gaan", aldus Van Muylders.

