Mobiliteitsclub VAB wil dat de overheid ook de fietshandel op 4 mei opent. Tijdens de coronacrisis is de Vlaming voor zijn verplaatsingen massaal overgestapt van de auto naar de fiets, en het zou goed zijn om deze dynamiek verder aan te zwengelen zodat er ook voor het woon-werkverkeer meer geopteerd wordt voor de fiets, luidt de redenering. Maar daarvoor is een goede en goed onderhouden fiets nodig, aldus VAB.

Het openbaar vervoer is voor de meeste mensen momenteel om veiligheidsreden geen optie als alternatief voor de auto. Vraag is dus ook wat de 12 procent gaat doen die normaal met het openbaar vervoer naar het werk gaat, zegt de VAB.

"De autopendelaar beschikt vaak niet over een geschikte fiets. Willen we woon-werkafstanden tot 10 à 15 kilometer comfortabel overbruggen dan is een elektrische fiets de oplossing. Maar deze zal vaak nog aangekocht moeten worden. En daarvoor is de fietshandel nodig. Een elektrische fiets wordt minder snel online gekocht omdat professioneel advies en een testrit belangrijk zijn", klinkt het.

Heel wat mensen beschikken daarnaast over een gewone stadsfiets, maar omdat die vaak niet intensief wordt gebruikt en niet altijd even goed onderhouden is, zal die fiets het sneller begeven wanneer hij plots wordt ingezet voor woon-werktrajecten.

Alle winkels op hetzelde moment openen - namelijk op 11 mei - is een economisch perfect te verdedigen beslissing, maar op mobiliteitsvlak klopt deze redenering niet, gaat VAB verder. De mobiliteitsclub zegt te begrijpen dat de Veiligheidsraad geen rekening heeft gehouden met deze mobiliteitsargumenten "omdat er ook geen mobiliteitsspecialisten deelnamen aan het overleg", maar vindt het niet te laat om alsnog bij te sturen.

"Wil je een modal shift organiseren van minder auto naar meer fiets, een doelstelling van het Vlaams Klimaatplan, dan moet deze overstap ook maximaal worden gefaciliteerd", luidt het tot slot.

