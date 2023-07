Olivia en Noah blijven ook in 2023 de populairste voornamen voor pasgeboren baby's in Vlaanderen.

Dit is de top 10 van de populairste namen voor de periode van 1 januari 2022 tot 22 december 2022.

Voor meisjes

Voor het vierde jaar op rij is Olivia de meest gegeven voornaam aan pasgeboren meisjes in België in 2022. 636 baby's kregen de naam Olivia. Ze behoudt de voorkeur boven de naam Emma, die 16 jaar lang de populairste naam was, maar in 2019 haar eerste plaats moest afstaan.

Voornamen Aantal baby's 1 Olivia 336 2 Mila 272 3 Nora 266 4 Louise 239 5 Ella 226 6 Marie 222 7 Emma 220 8 Anna 201 9 Lina 200 10 Noor 198

Voor jongens

Noah is voor het tweede jaar op rij de populairste voornaam bij jongens, voor Arthur en Liam, die Louis op het podium vervangt.

Voornamen Aantal baby's 1 Noah 407 2 Arthur 296 3 Liam 288 4 Lucas 274 5 Louis 273 6 Jules 268 7 Finn 260 8 Adam 255 9 Leon 234 10 Lewis 203

