De applicatie tegen voedselverspilling Too Good To Go heeft woensdag een nieuw pictogram gelanceerd waarmee het mensen wil aansporen om ook na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum een voedingsproduct niet zomaar in de vuilbak te gooien. Via het principe "Kijk, ruik, proef" worden consumenten gevraagd om hun zintuigen te gebruiken, ook na de "ten minste houdbaar tot"-datum.

Nog te veel mensen kennen het verschil niet tussen "te gebruiken tot" en "ten minste houdbaar tot", blijkt uit onderzoek van Too Good To Go. Wanneer de "te gebruiken tot"-datum verstreken is, moet je een product meteen weggooien, omdat het nadien niet meer veilig is. Maar een product waarvan de "ten minste houdbaar tot"-datum overschreden is, kan mogelijk nog wel eetbaar zijn. Het geeft enkel aan dat tot die tijd de optimale kwaliteit behouden wordt.

© G.F.

De Belgen gooien jaarlijks 3,5 ton voedsel weg en tien procent daarvan is te wijten aan een misinterpretatie van de houdbaarheidsdata. Het nieuwe verpakkingslabel dat de voedselverspillingsapp woensdag samen met veertien verschillende voedselproducten en supermarkten lanceert, vraagt de consument op zijn zintuigen te vertrouwen. Vooraleer je het product weggooit, kan je eerst voelen of de textuur nog goed is, ruiken of er een onfrisse geur is en proeven of de smaak veranderd is.

De actie wordt ook ondersteund door het federaal voedselagentschap FAVV, Comeos en Test Aankoop. Die laatste stelde vast dat consumenten een pictogram duidelijker vinden dan een tekst. De bewustmakingscampagne zal twee jaar lopen en wordt in de komende maanden zichtbaar op een tweehonderdtal producten.

Lees ook: FOD Volksgezondheid wil nogmaals verschil tussen de vervaldata duidelijk maken

Nog te veel mensen kennen het verschil niet tussen "te gebruiken tot" en "ten minste houdbaar tot", blijkt uit onderzoek van Too Good To Go. Wanneer de "te gebruiken tot"-datum verstreken is, moet je een product meteen weggooien, omdat het nadien niet meer veilig is. Maar een product waarvan de "ten minste houdbaar tot"-datum overschreden is, kan mogelijk nog wel eetbaar zijn. Het geeft enkel aan dat tot die tijd de optimale kwaliteit behouden wordt.De Belgen gooien jaarlijks 3,5 ton voedsel weg en tien procent daarvan is te wijten aan een misinterpretatie van de houdbaarheidsdata. Het nieuwe verpakkingslabel dat de voedselverspillingsapp woensdag samen met veertien verschillende voedselproducten en supermarkten lanceert, vraagt de consument op zijn zintuigen te vertrouwen. Vooraleer je het product weggooit, kan je eerst voelen of de textuur nog goed is, ruiken of er een onfrisse geur is en proeven of de smaak veranderd is.De actie wordt ook ondersteund door het federaal voedselagentschap FAVV, Comeos en Test Aankoop. Die laatste stelde vast dat consumenten een pictogram duidelijker vinden dan een tekst. De bewustmakingscampagne zal twee jaar lopen en wordt in de komende maanden zichtbaar op een tweehonderdtal producten.