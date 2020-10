Als je nood hebt aan een sanitaire pauze in Antwerpen, hoef je voortaan niet meer je toevlucht nemen tot onaangename of soms vieze toiletten. In de Stadsfeestzaal opende zopas een totaal nieuw concept van openbaar sanitair. Wij testten het alvast even uit.

Een hygiënisch toilet vinden wanneer je gaat winkelen of op uitstap bent, is niet altijd evident. Openbare toiletten hebben geen al te beste reputatie en meestal wil je er zo snel mogelijk binnen en buiten. Zeker in deze coronatijd neem je liever geen risico. De nieuwe toiletten met tal van high techsnufjes in de Stadsfeestzaal zijn haast in niets te vergelijken met het doorsnee openbaar sanitair.

Fluitende vogeltjes

De 'toiletstore', zoals het futuristische concept heet, heeft een oppervlakte van bijna 100 m verdeeld over twee verdiepingen. Geen norse toiletdame hier, maar een 'comfort crew', die bezoekers verwelkomt en alles continu schoonhoudt. Voor het designinterieur werden warme duurzame materialen gekozen. Een plantenmuur, indirecte verlichting, luchtverstuivers met een heerlijk parfum en relaxerende muziek doen de rest. "Eigenlijk moet je hier even op adem kunnen komen, een moment van wellbeing beleven", zegt Marielle Romeijn van OneHundred Restrooms, dat het concept bedacht. Dat daar alles aan gedaan wordt, merk ik wanneer ik het kleinste kamertje betreed en er vogeltjes gaan fluiten. De spiegel bij de wastafel bevat een touchscreen. Hij geeft met een timer aan dat ik best 30 seconden mijn handen was. Nooit lege zeepbakjes of tekort aan toiletpapier hier, want de voorraad wordt voortdurend gemonitord en aangevuld.

1 euro

De toegang tot deze luxueuze toiletruimte kost 1 euro. Maar voor dat geld krijg ik ook een bekertje vers water, meet ik op een digitale weegschaal mijn gewicht en lengte en wordt in no time mijn bmi berekend. Via de 'smart mirror', slimme spiegel kan ik -gelukkig staat er niemand op mij te wachten - digitaal experimenteren met haarkleuren of een oogtest doen.

Op dit ogenblik zijn er in heel Europa zes zulke toiletstores, onder andere in Madrid, Stockholm en nu dus Antwerpen. Maar goed nieuws "De bedoeling is op korte termijn in België en Nederland uit te breiden", aldus Romeijn. "Heel concreet zijn er al plannen voor Knokke en langs de snelwegen in Nederland. Bedoeling is dat ze ook komen in treinstations, tankstations, shoppingcentra en stadskernen." Een plaspauze zal nooit meer hetzelfde zijn.

