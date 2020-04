Tijger in New Yorkse zoo besmet

Een tijger in de Bronx Zoo in New York heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de dierentuin zondag bekendgemaakt. Het dier raakte wellicht besmet via een oppasser die geen symptomen vertoonde.

© Getty Images

De Maleise tijger Nadia werd getest nadat het beest - samen met enkele andere leeuwen en tijgers - leed aan een droge hoest. Andere dieren in de zoo vertoonden geen symptomen. De dierentuin verwacht dat de dieren volledig zullen herstellen. Ze vertonen minder eetlust, maar stellen het voor de rest wel, aldus nog de zoo. In België en Hongkong zijn eerder al besmettingen van een kat met het coronavirus vastgesteld.