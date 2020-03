De afgelopen weken was er een stormloop op specifieke gezondheidsproducten zoals mondmaskers en desinfecterende handgels. Er wordt echter misbruik gemaakt van de angst die er nu heerst. Test Aankoop lanceert een online meldpunt voor misbruik in verband met het coronavirus en zal stappen ondernemen bij inbreuken.

Test Aankoop krijgt via sociale media, email en telefoon consumenten aan de lijn die zowel on- als offline vaststellen dat prijzen voor mondmaskers en desinfecterende handgels de pan uitswingen. Tijdens een globale gezondheidscrisis, gaat de prijs voor een enkel mondmasker maal zeven. Er kwam een geval binnen van enkele zorgprofessionals die bij de apotheker een doos mondmaskers kochten om in het woonzorgcentrum waar ze werken de bewoners maximaal te kunnen beschermen. Voor een lading van 120 mondmaskers werd er maar liefst ?720 aangerekend, dat is omgerekend ?6 per stuk. Een astronomisch bedrag voor een medisch wegwerpproduct.

Misleidende claims

Ook bereiken Test Aankoop meldingen over producten die claimen dat ze effectief zijn in het weren van een mogelijke coronabesmetting. De consumentenorganisatie haalt zelf het medisch hulpmiddel Viruprotect aan van de firma EG als perfect voorbeeld. De communicatie van deze firma doet uitschijnen dat ViruProtect een geschikt middel is om je te beschermen tegen het coronavirus. EG kan niet bewijzen dat viruprotect werkt en het is bovendien onveilig want het bevat de stof trypsine, een verteringsenzyme dat het celweefsel in de keel zou kunnen aantasten en daardoor een virus sneller kan binnendringen. Test Aankoop diende reeds een klacht in bij het FAGG en de FOD Economie.

Verleden week werd door de Europees commissaris Didier Reynders, die belast is met consumentenbescherming, reeds een oproep gelanceerd naar sociale media, zoekmachines en andere online platformen om dit type fraude een halt toe te roepen. Deze bedrijven hadden tot 27 maart de tijd om te laten weten hoe zij zouden reageren op dit type inbreuken.

Test Aankoop zal gedurende de coronacrisis extra inzetten op de monitoring van excessieve prijsstijgingen voor medisch materiaal. Ook de claims die fabrikanten maken met betrekking tot het coronavirus zullen aandachtig worden opgevolgd. Correcte informatie is in onzekere tijden van groot belang voor de consument die dagelijks te maken krijgt met nieuwe informatie. Test Aankoop vraagt dan ook om misbruik te melden en twijfelachtige gezondheidsinformatie te bezorgen via de nieuwe coronamisbruikpagina: www.test-aankoop.be/stopcoronamisbruik

Test Aankoop krijgt via sociale media, email en telefoon consumenten aan de lijn die zowel on- als offline vaststellen dat prijzen voor mondmaskers en desinfecterende handgels de pan uitswingen. Tijdens een globale gezondheidscrisis, gaat de prijs voor een enkel mondmasker maal zeven. Er kwam een geval binnen van enkele zorgprofessionals die bij de apotheker een doos mondmaskers kochten om in het woonzorgcentrum waar ze werken de bewoners maximaal te kunnen beschermen. Voor een lading van 120 mondmaskers werd er maar liefst ?720 aangerekend, dat is omgerekend ?6 per stuk. Een astronomisch bedrag voor een medisch wegwerpproduct.Ook bereiken Test Aankoop meldingen over producten die claimen dat ze effectief zijn in het weren van een mogelijke coronabesmetting. De consumentenorganisatie haalt zelf het medisch hulpmiddel Viruprotect aan van de firma EG als perfect voorbeeld. De communicatie van deze firma doet uitschijnen dat ViruProtect een geschikt middel is om je te beschermen tegen het coronavirus. EG kan niet bewijzen dat viruprotect werkt en het is bovendien onveilig want het bevat de stof trypsine, een verteringsenzyme dat het celweefsel in de keel zou kunnen aantasten en daardoor een virus sneller kan binnendringen. Test Aankoop diende reeds een klacht in bij het FAGG en de FOD Economie. Verleden week werd door de Europees commissaris Didier Reynders, die belast is met consumentenbescherming, reeds een oproep gelanceerd naar sociale media, zoekmachines en andere online platformen om dit type fraude een halt toe te roepen. Deze bedrijven hadden tot 27 maart de tijd om te laten weten hoe zij zouden reageren op dit type inbreuken. Test Aankoop zal gedurende de coronacrisis extra inzetten op de monitoring van excessieve prijsstijgingen voor medisch materiaal. Ook de claims die fabrikanten maken met betrekking tot het coronavirus zullen aandachtig worden opgevolgd. Correcte informatie is in onzekere tijden van groot belang voor de consument die dagelijks te maken krijgt met nieuwe informatie. Test Aankoop vraagt dan ook om misbruik te melden en twijfelachtige gezondheidsinformatie te bezorgen via de nieuwe coronamisbruikpagina: www.test-aankoop.be/stopcoronamisbruik