Door de huidige crisis en de daaropvolgende prijsstijgingen past 78 procent van de consumenten zijn huishoudelijke uitgaven aan. Dat blijkt uit een online bevraging van 1.000 Belgen door consumentenorganisatie Test Aankoop.

Zo zouden meer dan drie op de vier Belgen minder energie gebruiken of besparen op kosten aan de woning. De helft van de consumenten koopt goedkopere producten in de supermarkt. Eén op de vijf stuurt dan weer zijn vakantieplannen bij of ruilt de auto voor de fiets.

Test Aankoop benadrukt dat het niet enkel gaat om mensen in een precaire situatie, maar dat ook mensen in een financieel iets meer comfortabele situatie anders gaan leven.

"Bijna één op de drie landgenoten geeft aan dat zijn of haar actuele financiële situatie moeilijk is", zegt Simon November van Test Aankoop. "Bovendien zeggen evenveel mensen dat ze geen buffer meer hebben voor eventuele verdere prijsstijgingen de komende weken en maanden."

"Afgelopen winter passeerden al heel wat getuigenissen over de impact van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Nu zien we dat de prijsstijgingen op het vlak van energie gecombineerd met schaarste door de oorlog zich ook op andere vlakken laten voelen", zegt de consumentenorganisatie.

Alleenstaanden met kinderen en mensen zonder werk zijn het meest kwetsbaar in deze situatie. Ouderen en gepensioneerden daarentegen doorstaan de inflatie beter en lijken hun gedrag ook minder te moeten aanpassen, zo stelt Test Aankoop vast.

Zo zouden meer dan drie op de vier Belgen minder energie gebruiken of besparen op kosten aan de woning. De helft van de consumenten koopt goedkopere producten in de supermarkt. Eén op de vijf stuurt dan weer zijn vakantieplannen bij of ruilt de auto voor de fiets.Test Aankoop benadrukt dat het niet enkel gaat om mensen in een precaire situatie, maar dat ook mensen in een financieel iets meer comfortabele situatie anders gaan leven."Bijna één op de drie landgenoten geeft aan dat zijn of haar actuele financiële situatie moeilijk is", zegt Simon November van Test Aankoop. "Bovendien zeggen evenveel mensen dat ze geen buffer meer hebben voor eventuele verdere prijsstijgingen de komende weken en maanden.""Afgelopen winter passeerden al heel wat getuigenissen over de impact van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Nu zien we dat de prijsstijgingen op het vlak van energie gecombineerd met schaarste door de oorlog zich ook op andere vlakken laten voelen", zegt de consumentenorganisatie.Alleenstaanden met kinderen en mensen zonder werk zijn het meest kwetsbaar in deze situatie. Ouderen en gepensioneerden daarentegen doorstaan de inflatie beter en lijken hun gedrag ook minder te moeten aanpassen, zo stelt Test Aankoop vast.