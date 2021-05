Wat telewerken betreft zal de klok nooit meer volledig terug worden gedraaid. Dat zegt een groot onderzoek onder werkgevers. Een deel van de week zullen werknemers van thuis uit kunnen werken. Maar niet overal. Drie op de tien bazen zijn terughoudend.

De UCM (Franstalige zelfstandigen en KMO's) stelde de werkgevers-klanten van haar sociaal secretariaat vragen over telewerken. Op basis van een representatieve steekproef van 700 werkgevers van kleine en middelgrote bedrijven blijkt dat 43,7% telewerken, tegen amper 10% vóór de pandemie.

En wat als de pandemie voorbij is? Men zal nooit terugeren naar de situatie voor het coronavirus toesloeg. Werkgevers die telewerken verplicht hebben ingevoerd, zijn over het algemeen best tevreden. Zij zien een verbetering van de productiviteit en zullen hun medewerkers daarom minimaal een deel van de week van thuis uit laten werken. 58% wil thuiswerk voortzetten, volgens uiteenlopende formules maar vaak voor een dag of twee per week.

Niet voor iedereen

Uit het onderzoek blijkt echter dat de ervaringen zeer divers en zeer genuanceerd zijn. We moeten oppassen om niet te veralgemenen. Sommige werkgevers hebben slechte ervaringen opgelopen met thuiswerken. Kleine bedrijven, die doorgaans in rechtstreeks contact staan met klanten, zijn vaak niet in staat om telewerken te organiseren. En van de werkgevers die ondanks alles telewerken, denkt 31% dat het de goede werking belemmert en wil er een einde aan maken zodra het kan.

De voornaamste tegenkantingen zijn:

Verlies van samenhang van het team 44%

Weerstand bij het personeel 16%

De kostprijs van de aanpassing van het materiaal 15%.

De UCM (Franstalige zelfstandigen en KMO's) stelde de werkgevers-klanten van haar sociaal secretariaat vragen over telewerken. Op basis van een representatieve steekproef van 700 werkgevers van kleine en middelgrote bedrijven blijkt dat 43,7% telewerken, tegen amper 10% vóór de pandemie.En wat als de pandemie voorbij is? Men zal nooit terugeren naar de situatie voor het coronavirus toesloeg. Werkgevers die telewerken verplicht hebben ingevoerd, zijn over het algemeen best tevreden. Zij zien een verbetering van de productiviteit en zullen hun medewerkers daarom minimaal een deel van de week van thuis uit laten werken. 58% wil thuiswerk voortzetten, volgens uiteenlopende formules maar vaak voor een dag of twee per week.Uit het onderzoek blijkt echter dat de ervaringen zeer divers en zeer genuanceerd zijn. We moeten oppassen om niet te veralgemenen. Sommige werkgevers hebben slechte ervaringen opgelopen met thuiswerken. Kleine bedrijven, die doorgaans in rechtstreeks contact staan met klanten, zijn vaak niet in staat om telewerken te organiseren. En van de werkgevers die ondanks alles telewerken, denkt 31% dat het de goede werking belemmert en wil er een einde aan maken zodra het kan.De voornaamste tegenkantingen zijn: