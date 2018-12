Tele-Onthaal pakt uit met nieuw logo

Tele-Onthaal ontvangt per dag gemiddeld 300 telefoons en 35 chatoproepen. In de eindejaarsperiode zijn er geen bijzondere pieken, maar 14,5 procent van de oproepers in die periode zegt moeite te hebben met eenzaamheid. "Vooral voor alleenstaanden en zestigplussers weegt de eenzaamheid zwaarder door in deze periode. Heel wat mensen contacteren ons ook met verlieservaringen, als de plaats van een geliefde bijvoorbeeld leeg blijft aan de feesttafel", zegt Pots.

De feestdagen doen oproepers extra stilstaan bij overleden dierbaren. "Het contrast tussen de verplichte vrolijkheid en de gevoelens van verdriet geeft vaak extra stress. Een feestmaal als Kerstmis is nu eenmaal een sociale verplichting waar je moeilijk onderuit kunt. Kerstmis en oudejaarsavond zijn vaak familieaangelegenheden waarbij iedereen geacht wordt goedgemutst te zijn. Iedereen gezellig aan tafel, maar net dan wordt het gemis van een geliefde nog groter", zegt Tele-Onthaal. "Vaak hangt er flink wat spanning of frustratie in de lucht en worden er verwijten gemaakt of geruzied. Conflicten kunnen op dat moment soms hoog oplopen. Daarnaast horen we ook heel wat mensen die het erg moeilijk hebben met verstoorde familiebanden: verbroken contacten, lange periodes van stilzwijgen, jarenlange aanslepende conflicten of familievetes."

Drie op de vier oproepers neemt tijdens die eindejaarsperiode contact buiten de kantooruren en 17,5 procent doet dat 's nachts. Tele-Onthaal heeft een team van 630 vrijwilligers klaar staan en leidt elk jaar een honderdtal nieuwe medewerkers op. "Het blijft moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden en doen opnieuw een warme oproep. We organiseren vanaf februari op vijf plaatsen basisopleidingen waar mensen een heel traject kunnen doorlopen om vrijwilliger te worden", zegt de woordvoerster.

Het nieuwe logo rond 106 moet de "kracht van praten en luisteren" centraal stellen. "De oproeper en vrijwilliger ontmoeten elkaar in het cijfer 0 en 6. Daarmee wil Tele-Onthaal haar hulpaanbod nog overtuigender maken en nog meer mensen de weg tonen naar de Tele-Onthaal telefoon of chat. Want praten helpt."

Het oude logo met de 106-draaischijf was na 31 jaar aan vervanging toe, stelt Pots. "De kiesschijf verwees onvoldoende naar de hedendaagse communicatievormen waarmee je contact kan nemen met Tele-Onthaal. Ons chataanbod bestaat intussen al 16 jaar, dus het logo was aan een nieuw jasje toe. Tele-Onthaal blijft echter Tele-Onthaal en het cijfer 106 blijft de belangrijkste 'call to action'. Praten is de eerste stap."