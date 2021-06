Het Brussels Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie zetten deze zomer talrijke projecten op om bewoners en bezoekers van de Brusselse straten en openbare ruimtes te laten genieten. Dat heeft de overheidsdienst Brussel Mobiliteit bekendgemaakt.

Het Brussels Gewest heeft verenigingen opgeroepen om initiatieven voor te stellen, zodat Brusselaars deze zomer ten volle kunnen genieten van de openbare ruimte in de stad. In totaal werden 116 projecten ingediend voor "Brussel op vakantie". Uiteindelijk werden 49 projecten geselecteerd in verschillende Brusselse wijken.

"Voor veel Brusselaars is reizen geen optie, zelfs in normale tijden. En veel mensen hebben geen tuin of terras. De publieke ruimte is daarom vaak het verlengstuk van de Brusselse woonkamers", zegt Elke Van den Brandt, Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken. "Je ziet het overal, in de parken en op de pleinen: er is veel volk aanwezig op openbare plaatsen en extra plaats vrijmaken is dringend nodig."

De Vlaamse Gemeenschapscommissie lanceerde een gelijkaardige oproep. Uit de 234 ingediende projecten werden er 120 geselecteerd. De initiatieven van "StaycationBXL" zullen deze zomer zorgen voor een uitgebreid jeugd-, cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod in elke Brusselse gemeente. Zo zullen kinderen met paard en ezel door de stad kunnen trekken en komt er een stadsjungle voor de deur van jeugdtheater BRONKS.

"De initiatieven binnen 'StaycationBXL' kunnen echt het verschil maken. Het afgelopen anderhalf jaar deed veel Brusselaars beseffen dat publieke ruimte in de stad er evengoed is om te ontspannen, om elkaar te ontmoeten, om te spelen en te sporten", zegt Pascal Smet, VGC-collegelid voor Cultuur, Jeugd en Sport. "Bovendien zetten we kunstenaars en andere initiatiefnemers zo opnieuw aan het werk tegen een eerlijke verloning."

