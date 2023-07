Langs de belangrijkste Europese snelwegen moeten vanaf 2026 minstens om de 60 kilometer laadpalen voor elektrische voertuigen terug te vinden zijn. Twee jaar later moet dat gelden voor de helft van het Europese wegennetwerk. Dat heeft het Europees Parlement dinsdag definitief beslist.

"In de toekomst moet je overal in de Europese Unie je elektrische wagen kunnen opladen. Daar zorgen we voor met deze nieuwe regels", zegt Kathleen Van Brempt (Vooruit). Zij keurde mee het politieke akkoord over nieuwe regels voor de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen goed, dat in maart met de Raad (de EU-lidstaten) werd gesloten.

De laadpalen die vanaf 2026 om de 60 kilometer te vinden zullen zijn, moeten een vermogen van minstens 400 kW hebben en vanaf 2028 minstens 600 kW kunnen genereren. Voor vrachtwagens zal vanaf 2031 om de 60 km een laadpunt te vinden zijn. Tegen die tijd moeten er langs de hoofdsnelwegen ook om de 200 km waterstoftankstations worden geplaatst.

Volgens Kathleen Van Brempt zal de nieuwe wetgeving, die met 514 stemmen voor, 52 tegen en 74 onthoudingen werd goedgekeurd, de bestaande hinderpalen voor de massale overstap naar elektrisch rijden helpen wegnemen. Het ontbreken van de nodige laadinfrastructuur is er een van, maar ook de relatief hoge prijs van elektrische wagens. Daarom wil Van Brempt dat er samen met de sector op zoek gegaan wordt naar "oplossingen om meer betaalbare en kleinere elektrische wagens op de markt te brengen".

35.000 laadpalen in Vlaanderen

Vlaanderen telt vandaag al meer dan 25.000 laadpunten, zo maakte minister Mobiliteit Lydia Peeters vorige week nog bekend. Tegen 2025 moeten in Vlaanderen 35.000 laadpalen staan, met (ultra)snellaadinfrastructuur om de 25 km langs de snelwegen en de grote verkeersassen. "Een goede zaak", zegt Van Brempt. "Al telt naast de kwantiteit ook de kwaliteit. Vlaanderen zal er op moeten toezien dat al die infrastructuur ook toegankelijk is en de prijs voor het opladen correct en transparant."

Het Europees Parlement en de lidstaten beslisten alvast dat de toegankelijkheid van laadpalen beter moet. "De mikmak aan laadkaarten en abonnementsformules moet stoppen. In de toekomst moet je bij openbaar toegankelijke laadstations altijd kunnen betalen met je bankkaart. Die laadstations zullen ook voor elk type wagen toegankelijk moeten zijn", legt Van Brempt uit.

Er zal ook transparantie moeten worden gegeven over de prijs van de geleverde elektriciteit, zo verwacht Europa. Aan de Europese Commissie wordt gevraagd een databank op te zetten die consumenten informeert over de alternatieve brandstoffen, en meer bepaald over de beschikbaarheid, de wachttijd en de prijs bij verschillende stations.

