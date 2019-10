De tiende editie van de Grote Verkeersquiz, een organisatie van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met de Vlaamse overheid en het Waals Gewest, gaat dinsdag van start. Meespelen kan tot 31 oktober.

Met deze online wedstrijd kunnen Vlamingen hun verkeerskennis bijspijkeren. Wie goed scoort, kan ook prijzen winnen. In de quiz werden ook de nieuwe verkeersregels, die eerder dit jaar van kracht werden, opgenomen. Die nieuwe verkeersregels gaan onder meer over kwetsbare weggebruikers.

Vorig jaar deden meer dan 180.000 mensen mee aan de quiz. Uit de resultaten van vorige editie bleek dat de verkeerskennis van de gemiddelde Vlaming een stuk beter kan: gemiddeld werd slechts 57 procent van de vragen over algemene verkeersregels correct beantwoord.

De quiz telt 15 meerkeuzevragen over verkeer en mobiliteit, voor ieder correct antwoord krijg je 1 punt. Wie minstens 11 op 15 haalt, maakt kans op een mooie prijs. Deelnemers mogen zo vaak opnieuw spelen als ze willen, maar krijgen steeds andere vragen. De hoofdprijs is een reischeque ter waarde van 1.000 euro.

Voor deze editie is er ook een een broertje voor gamers: de Grote Verkeersleague. Die website zit in een gamingkleedje en de online promotiecampagne is specifiek gericht op gamers. Deelnemers maken kans op een van de vele gaminggerelateerde prijzen zoals een gaminglaptop.

Dankzij de samenwerking met het Waalse verkeersveiligheidsagentschap AWSR is de quiz ook beschikbaar in het Frans.

Om de quiz te promoten loopt er een campagne die weggebruikers aanzet om ook eens stil te staan bij het verkeer in plaats van in het verkeer.