Ten gevolge van de Corona pandemie dragen we allemaal een mondmasker, ter bescherming van onszelf en anderen. In zakelijke situaties kunnen mondmaskers echter een belemmering vormen voor een vlotte communicatie, omdat ze onze gezichtsuitdrukkingen verbergen en het moeilijk maken om te horen wat anderen zeggen. Enkele tips.

Wat doe je bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek? Hou je je mondmasker aan, of neem je het best af? In dit artikel geeft rekruteringsspecialist Robert Walters 6 tips over het dragen van een mondmasker tijdens een sollicitatiegesprek en hoe je de communicatie kan vergemakkelijken, zelfs met een mondmasker op.

Tip 1: Bevestig de richtlijnen voor het dragen van een mondmasker vóór het interview

Om de verspreiding van het coronavirus in te perken, eisen organisaties dat bezoekers, inclusief geïnterviewden, een mondmasker dragen. Wij adviseren dan ook om je mondmasker aan te houden tijdens een interview als blijk van beleefdheid en om mogelijke infecties te voorkomen. Wanneer er bepaalde uitzonderingen zijn, check dan vóór het sollicitatiegesprek met de persoon die u contacteerde wat de richtlijnen van de organisatie zijn aangaande het wel of niet dragen van een mondmasker tijdens het sollicitatiegesprek.

Tip 2: Informeer je interviewer

Na het betreden van het interviewlokaal en het begroeten van je gesprekspartner is het een goed idee om hen direct te informeren indien je van plan bent om je mondmasker op te houden tijdens het interview. Laat hen weten dat ze op elk moment tussenbeide kunnen komen indien ze moeite hebben om je te verstaan.

Tip 3: Wees niet bang om jezelf te herhalen

Wanneer iedereen een mondmaskers draagt, is het vaak moeilijk te begrijpen wat de ander zegt. Om nog maar te zwijgen van het feit dat de social distancing regel van anderhalve meter uit elkaar zitten het nog uitdagender maakt om elkaar goed te verstaan. Mogelijk maak je je dus zorgen dat je je boodschap niet goed kan overbrengen aan de andere partij of voel je je gefrustreerd omdat de communicatie niet zo soepel verloopt als je zou willen. Accepteer gewoon dat er gevallen zijn waarin je jezelf zal moet herhalen en vice versa. Wanneer je de uitleg of vragen van de interviewer niet kan horen, maar het gevoel hebt dat het een belangrijk punt is, aarzel dan niet om het beleefd aan te kaarten. Bijvoorbeeld, "Neem me niet kwalijk, maar ik kon niet helemaal horen na - maar ik denk dat het een belangrijk punt is. Kan u dat even herhalen alstublieft?"

Tip 4: Wees meer bewust van hoe je praat...

Aangezien je gebruikelijke stem stiller klinkt zodra je mond bedekt is met een mondmasker, probeer je je stem luider te laten klinken dan gewoonlijk wanneer je spreekt. Aangezien de stem gedempt en moeilijk te horen is, is het ook een goed idee om op een iets hogere toon te spreken dan normaal. Doe een bewuste poging om elk woord zo duidelijk mogelijk te verwoorden. Cijfers en belangrijke trefwoorden herhaal je best twee keer of benadruk je herhaaldelijk bij het samenvatten van een reactie om een verkeerde voorstelling van zaken te voorkomen. Indien je de neiging hebt om sneller te spreken dan normaal, vertraag dan je tempo, zodat de andere persoon gemakkelijker kan volgen.

Korte pauzes voor en na belangrijke trefwoorden of verhalen die je wil benadrukken zullen het makkelijker maken voor de interviewer om te verteren. Voor het interview is het ten zeerste aan te raden om daadwerkelijk een mondmasker te dragen en te oefenen met spreken. Neem jezelf op bij het beantwoorden van interviewvragen en luister hoe je stem klinkt. Door je aan te passen aan de juiste toon, volume en snelheid, kan je het interview ingaan zonder je zorgen te maken over hoe je zal klinken.

Tip 5: Maak effectief gebruik van oogcontact en gebaren

Wanneer de helft van je gezicht bedekt is, is het lezen van de gezichtsuitdrukkingen van anderen lastig. Daarom zijn oogcontact en gebaren belangrijk. Wees je bewust van oogcontact als je naar de interviewer luistert. Om te laten zien dat je aandachtig luistert en begrijpt wat de ander zegt, zorg je ervoor dat je oogcontact houdt en knik je, indien nodig, met je hoofd. Wees je er ook van bewust dat - aangezien je gezichtsuitdrukkingen niet zichtbaar zijn - het mogelijk is om onbedoeld verveeld te kijken, dus probeer zo levendig mogelijk te zijn. Als je aan de beurt bent om te spreken, hou dan oogcontact met de andere persoon en wees niet bang om je armen en handen te gebruiken om gebaren te maken. Bij effectief gebruik kunnen handgebaren je dynamisch en enthousiast doen overkomen. Overdreven gebaren kunnen echter afleiden, dus zoek een goede balans.

Tip 6: Gebruik schone en eenvoudige mondmaskers

Hoewel er veel opties van maskers zijn om uit te kiezen in termen van stijl en kleur, beperk je je best tot effen witte of lichtblauwe maskers voor een schone uitstraling. Wanneer de kleur van je masker te hard is of het patroon te druk is, kan dit storend zijn voor je gesprekspartner. Probeer je ogen zo goed mogelijk zichtbaar te houden door eventuele haren die ze kunnen bedekken naar achter te houden. Het draait erom om zo presentabel en netjes mogelijk te zijn, zodat de communicatie niet wordt belemmerd.

