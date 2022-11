Volgend jaar komt er een nieuw proefproject dat slimme camera's inzet om gsm'ende automobilisten te vinden. Drie jaar geleden was er ook al zo'n proefproject, maar in tegenstelling tot toen zullen betrapte bestuurders nu ook écht beboet worden.

Vrijdag wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe overeenkomst tussen het verkeersinstituut Vias en de federale regering. Dan wordt afgeklopt welke politiezones zullen meewerken. Al zeker is dat het nieuwe project wordt uitgerold in één Brusselse, twee Vlaamse en twee Waalse gemeenten.

Net als bij het proefproject met Vias op de Antwerpse Ring in 2020 is het doel om via de slimme camera's gsm'ende automobilisten te betrappen. Maar die bestuurders kregen geen proces-verbaal in de bus. Gsm'en achter het stuur is strafbaar, maar het gebruik van slimme camera's om dat op te sporen, is onwettig. Via het achterpoortje van een proefproject kan dat nu wel. Een agent controleert de beelden van de slimme camera's en stelt de inbreuk vast.

