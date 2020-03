De senioreninspecteurs van de Leuvense lokale politie, die speciaal instaan voor het contact met de bejaarde Leuvenaars, gaan alle 80-plussers van de stad contacteren om naar hun welzijn te polsen. Vorige week hebben ze al een aantal senioren opgebeld met wie ze de afgelopen jaren contact hadden tijdens hun werk, maar nu breiden ze hun actie uit.

Alle 80-plussers hebben ook al een brief gekregen met heel wat nuttige informatie rond het coronavirus, meldt de Leuvense lokale politie.

"Senioren zijn zeer kwetsbaar voor het coronavirus, staan er vaak alleen voor en informatie over het coronavirus bereikt hen moeilijk", zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. "Daarom belden onze senioreninspecteurs een aantal senioren op met wie ze de afgelopen jaren al contact hadden. Ze vroegen hen hoe het ging, of de oudjes vragen hadden rond het coronavirus en of ze iets voor hen konden doen. Onze senioreninspecteurs contacteerden daarenboven de stadsdiensten met de vraag of ze ook samen iets extra konden doen."

Daarop ontstond het plan om enerzijds alle 80-plussers een brief te sturen met heel wat nuttige informatie rond het coronavirus, zoals telefoonnummers waar zij terecht kunnen met hun vragen over covid-19, en om vervolgens alle Leuvense 80-plussers persoonlijk op te bellen, met uitzondering van de mensen die in een gemeenschap, serviceflats of een woonzorgcentrum wonen, waar ze al omkaderd worden.

De brief werd vorige week verstuurd en deze week beginnen de senioreninspecteurs aan hun belronde. Wie gebeld wordt en de senioreninspecteurs nog niet kent, krijgt een flyer thuisgestuurd en krijgt na de coronacrisis een huisbezoek.

"Wordt het tijdens het gesprek duidelijk dat een senior hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om boodschappen te doen of naar de apotheek te gaan, dan zal dit gemeld worden aan 'Leuven Helpt', het initiatief van de stad waarbij Leuvenaars worden samengebracht om elkaar te helpen", gaat de woordvoerder voort. "Er wordt dan een vrijwilliger uit de buurt gezocht waar de senior een beroep op kan doen."

