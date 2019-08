Journalist Rudi Vranckx is een man van vele veldslagen. Al 30 jaar trekt hij voor de openbare omroep naar conflictgebieden. Wat doen al die oorlogen met een mens? Plus Magazine ging op gesprek.

De val van het communisme in Roemenië in december 89 was zijn eerste opdracht als oorlogsverslaggever. Sindsdien is Vranckx uitgegroeid tot een merknaam. We spreken af in zijn woonplaats Leuven, waar hij neerstrijkt wanneer hij niet in conflictgebied of zijn buitenhuis in Umbrië vertoeft.

...