De jaarlijkse stickeractie van Rode Kruis-Vlaanderen zal er dit jaar anders uitzien. Vrijwilligers kunnen de straat niet op om aan kruispunten en supermarkten hun stickers te verkopen, dus besloot de organisatie om haar stickers gratis te verdelen en de Vlamingen op te roepen een bijdrage te storten voor hun lokale afdeling.

Met de stickeractie haalde Rode Kruis-Vlaanderen vorig jaar meer dan drie miljoen euro op die integraal naar de lokale afdelingen ging. Ook dit jaar werd een stickeractie voorbereid, met Suske en Wiske in de hoofdrol, maar door de coronacrisis en de daarbij geldende maatregelen van sociale afstand en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen zal de actie niet in haar traditionele vorm kunnen doorgaan.

De stickers, waarvan er zo'n 770.000 stuks gedrukt zijn, gaan echter niet verloren. Rode Kruis-Vlaanderen laat ze de komende dagen verdelen in brievenbussen in heel Vlaanderen, met een begeleidende brief waarin om een bijdrage wordt gevraagd. "Dat vonden we een beter alternatief dan ze allemaal weg te gooien én we hopen mensen blij te maken met een mooie sticker", zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.

"Ongeveer een derde van de gezinnen zal dus een gratis Suske & Wiske-sticker in zijn brievenbus vinden. Ons steunen kan door een gift te doen, of door de gekregen sticker 'berenjachtsgewijs' achter het raam hangen. Ook zo kan steun en solidariteit voor de lokale vrijwilligers getoond worden." Gezinnen die geen sticker ontvingen kunnen de sticker online bestellen of een gift doen op www.rodekruis.be/sticker2020 en zo de lokale Rode Kruisafdeling steunen.

Live veiling van striptekeningen

Rode Kruis-Vlaanderen hoopt met deze alternatieve versie van zijn beroemde stickeractie een deel van de verloren inkomsten te recupereren. Meer dan 13.000 Rode Kruisvrijwilligers zetten zich elke dag opnieuw in om kwetsbare mensen te helpen, ook in uitzonderlijke omstandigheden als die van vandaag.

De Standaard Uitgeverij is met Suske & Wiske in hun portfolio de 'leverancier' van de afbeelding op de Rode Kruissticker. Ook zij willen de lokale afdelingen een financieel duwtje in de rug geven en organiseren daarom op 24 juni een grote online live veiling, met een live veilingmeester in een lege zaal en klerken die zich bezighouden met de biedingen die binnenkomen. Op de veiling worden tekeningen geveild van Luc Morjaeu (tekenaar van de Rode Kruissticker), Charel Cambré (Suske & Wiske Junior), Steve Van Bael (Nachtwacht), Philippe Delzenne (Jommeke), Kim Duchateau, Urbanus, Hec Leemans (FC De Kampioenen) en Merho (De Kiekeboes).

Met de stickeractie haalde Rode Kruis-Vlaanderen vorig jaar meer dan drie miljoen euro op die integraal naar de lokale afdelingen ging. Ook dit jaar werd een stickeractie voorbereid, met Suske en Wiske in de hoofdrol, maar door de coronacrisis en de daarbij geldende maatregelen van sociale afstand en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen zal de actie niet in haar traditionele vorm kunnen doorgaan.De stickers, waarvan er zo'n 770.000 stuks gedrukt zijn, gaan echter niet verloren. Rode Kruis-Vlaanderen laat ze de komende dagen verdelen in brievenbussen in heel Vlaanderen, met een begeleidende brief waarin om een bijdrage wordt gevraagd. "Dat vonden we een beter alternatief dan ze allemaal weg te gooien én we hopen mensen blij te maken met een mooie sticker", zegt Ine Tassignon, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. "Ongeveer een derde van de gezinnen zal dus een gratis Suske & Wiske-sticker in zijn brievenbus vinden. Ons steunen kan door een gift te doen, of door de gekregen sticker 'berenjachtsgewijs' achter het raam hangen. Ook zo kan steun en solidariteit voor de lokale vrijwilligers getoond worden." Gezinnen die geen sticker ontvingen kunnen de sticker online bestellen of een gift doen op www.rodekruis.be/sticker2020 en zo de lokale Rode Kruisafdeling steunen.Rode Kruis-Vlaanderen hoopt met deze alternatieve versie van zijn beroemde stickeractie een deel van de verloren inkomsten te recupereren. Meer dan 13.000 Rode Kruisvrijwilligers zetten zich elke dag opnieuw in om kwetsbare mensen te helpen, ook in uitzonderlijke omstandigheden als die van vandaag.De Standaard Uitgeverij is met Suske & Wiske in hun portfolio de 'leverancier' van de afbeelding op de Rode Kruissticker. Ook zij willen de lokale afdelingen een financieel duwtje in de rug geven en organiseren daarom op 24 juni een grote online live veiling, met een live veilingmeester in een lege zaal en klerken die zich bezighouden met de biedingen die binnenkomen. Op de veiling worden tekeningen geveild van Luc Morjaeu (tekenaar van de Rode Kruissticker), Charel Cambré (Suske & Wiske Junior), Steve Van Bael (Nachtwacht), Philippe Delzenne (Jommeke), Kim Duchateau, Urbanus, Hec Leemans (FC De Kampioenen) en Merho (De Kiekeboes).