Vanaf maandag gaat een reeks versoepelingen in, die vrijdag goedgekeurd zijn door het Overlegcomité van de verschillende regeringen. Zo is het mogelijk om buiten met tien mensen af te spreken in plaats van met vier. Kinderen onder de 12 jaar worden daarbij niet meegerekend.

Hoewel we nu met meer mensen mogen afspreken, blijven de afstandsregels wel gelden en is een mondmasker verplicht als afstand houden niet mogelijk. Wel mogen bezoekers toch door het huis om naar de tuin of het terras te gaan en mogen ze ook naar het toilet gaan. Dat verduidelijkte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zaterdag. Tot nu toe was dat alleen toegestaan voor het knuffelcontact.

Daarnaast wordt het vanaf maandag/vandaag mogelijk om met vijftig mensen begrafenissen bij te wonen. Het lichaam van de overledene mag wel niet blootgesteld worden in een open kist

Ook voor de georganiseerde buitenactiviteiten voor de jeugd zijn er versoepelingen. Zo mogen -13-jarigen opnieuw met 25 activiteiten buiten doen. Tot nu toe mocht dat maar met tien. Bovendien mogen ze vergezeld worden door één persoon van hun huishouden.

Verder kunnen ook vijf beroepsgroepen opnieuw opstarten. Zo mogen fotografen opnieuw mensen ontvangen in hun studio met een maximum van één klant per tien vierkante meter. Kappers aan huis mogen weer naar klanten gaan. Ook privésauna's mogen opnieuw de deuren openen, maar enkel voor gebruik voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Jacuzzi's, stoombaden en hamams blijven gesloten omdat het virus in vochtige omgevingen goed kan overleven. Ambulante verkopers van voedingsmiddelen, denk aan verkopers van ijs of wafels, mogen opnieuw hun ronde doen. Deur-aan-deurverkoop blijft net als thuisverkoop verboden. Tot slot mogen de activiteiten ook weer opgestart worden in de professionele kappersscholen. Docenten mogen er stagiaires begeleiden. Ook de opleidingen van vliegtuigpiloten mogen opnieuw hervatten.

