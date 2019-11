Ruim 10.000 Mustela-flacons inzamelen om 250 Charlie-designstoeltjes en 250 Rhino-lampen te kunnen maken. Dat is de bedoeling van de grootse recycleeractie van het Franse laboratorium achter het verzorgingsmerk Mustela.

In de Europese Week van de Afvalvermindering, van 16 tot 24 november, lanceert Mustela zijn unieke inzamelactie. Van 18 november 2019 tot 29 februari 2020 kunnen consumenten hun lege Mustela-verpakkingen binnenbrengen bij de deelnemende apothekers. Alle ingezamelde flacons en tubes worden gerecycleerd. De flacons krijgen een tweede leven als hip designmeubel of duurzaam decoratiestuk.

Daarvoor doet Laboratoires Expanscience, producent van Mustela, een beroep op ecoBirdy, een jong Belgisch bedrijf dat in sneltempo is uitgegroeid tot icoon in circulair design. Het merk startte met een collectie op basis van gerecycleerd plastic speelgoed en won intussen tal van internationale prijzen voor zijn ecologische en functionele kinderontwerpen.

Hilde Weckx, algemeen directeur bij Laboratoires Expanscience: "We mikken op 10.000 ingezamelde flacons zodat we 250 Charlie-stoeltjes en 250 Rhino-lampen kunnen maken. Om de consument extra te motiveren, hebben we een spaarsysteem uitgewerkt waarbij je na drie zegels - of 3 binnengebrachte flacons of tubes - een gratis Mustela-product krijgt. Met deze upcyclingactie willen we consumenten warm maken voor een duurzaam beheer van grondstoffen en afvalstoffen."

Plastic is vandaag het derde meest geproduceerde materiaal ter wereld, na cement en staal. Sinds 1950 zijn er miljarden ton plastic afval geproduceerd. Een situatie die blijft verergeren door het gebrek aan efficiënte recyclage.

Hilde Weckx: "Le Monde publiceerde op 19 december 2018 deze onthutsende cijfers: slechts 9 procent van alle plastic afval wordt gerecycleerd. Daarnaast wordt 12 procent verbrand en stapelt 79 procent zich op vuilnisbelten op of in de natuur, veelal in oceanen. We moeten dringend anders omspringen met materialen die we gebruiken en de manier waarop we ons afval beheren. Met onze inzamelactie willen we op dit thema inspelen."