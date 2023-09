In september en oktober organiseert Recupel een nieuwe editie van 'Café Recupel', een inzamelactie om afgedankte elektrotoestellen op te halen. Tijdens de voorjaarstournee eerder dit jaar kon de vzw ruim 22 ton toestellen inzamelen.

Volgens Recupel bezitten Belgische gezinnen samen ongeveer 50 miljoen elektroapparaten die niet meer gebruikt worden. "Op die manier heeft niemand er wat aan", zegt Eric Dewaet, CEO van Recupel. "En dus willen wij ze een nieuw leven geven. Zo dragen we met zijn allen bij aan een meer duurzame en circulaire samenleving."

De vzw wil die ongebruikte toestellen inzamelen, sorteren en recycleren. In het mobiel inzamelcafé kunnen inwoners daarom hun toestellen binnenbrengen of laten herstellen. Toestellen die in een goede staat zijn, brengt Recupel naar een kringloopwinkel, onbruikbare toestellen gaan naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven. "Belangrijk, want hier materialen recupereren is elders natuurlijke rijkdommen ontzien", benadrukt Dewaet.

De najaarstournee houdt halt in zes steden en gemeenten. Inwoners kunnen hun ongebruikte toestellen binnenbrengen in Aalst op 15 en 16 september, in Schaarbeek op 29 en 30 september en in Elsene op 6 en 7 oktober. Daarna trekt het mobiel inzamelcafé verder richting Sint-Lambrechts-Woluwe op 13 en 14 oktober en Halle op 20 en 21 oktober. Eindigen doet de inzamelactie in Beringen op 27 en 28 oktober.

"Iedereen is er welkom voor een praatje of wat uitleg. En wie een afgedankt toestel binnenbrengt, trakteren we met plezier op een drankje of een snack", aldus Recupel. Wie niet tot bij het café raakt, kan beroep doen op een fietskoerier die het toestel komt oppikken.

