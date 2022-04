Ruim één op de vier Vlaamse gezinnen ging in 2021 op zoek naar een minder duur stroomcontract, een recordaantal. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Vlaamse energiewaakhond VREG, dat De Tijd al kon inkijken.

760.000 Vlaamse gezinnen veranderden vorig jaar van elektriciteitsleverancier, of 6 procent meer dan in het vorige piekjaar 2019. Voor aardgas ligt het verloop nog hoger. Daar stapte 29 procent van de huishoudelijke klanten, of 570.000 gezinnen, naar een nieuwe leverancier over.

Bij de professionele afnemers is de toename nog meer uitgesproken. Terwijl gewoonlijk jaarlijks zowat 25 procent van de bedrijfsklanten van elektriciteitsleverancier verandert, was dat vorig jaar net geen 30 procent. Voor gas sloot 40 procent van de bedrijven vorig jaar elders een contract af.

Een belangrijk deel van de leverancierswissels gebeurde ook buiten de wil van klanten om, door overnames en omdat enkele energiebedrijven over de kop gingen, zoals de Vlaamse Energieleverancier en Watz. Daardoor moesten ook in de eerste twee maanden van dit jaar heel wat gedupeerden op zoek naar een nieuwe leverancier.

