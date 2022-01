Vorig jaar is een recordaantal occasiewagens verkocht in ons land. Leveringsproblemen van nieuwe wagens door het mondiale tekort aan chips dreven de autokopers van een nieuwe naar een tweedehandse personenwagen. Dat meldt Traxio, de sectorfederatie van de verkoop en reparatie van nieuwe en tweedehandswagens, woensdag.

In heel 2021 werden 709.605 tweedehandswagens ingeschreven, een stijging met 7,5 procent op een jaar tijd (660.093 stuks). Het cijfer ligt ook 1,3 procent hoger dan in precoronajaar 2019 (700.213). "De markt van tweedehandswagens bereikte z'n hoogste peil aller tijden."

"Na coronajaar 2020 was 2021 andermaal een bijzonder atypisch jaar waarbij de markt volledig ontwricht werd. Ditmaal door leveringsproblemen van nieuwe wagens wegens een tekort van halfgeleiders", voegt Traxio-woordvoerder Filip Rylant toe. De verkoop van nieuwe wagens kelderde en door de langere wachttijden zocht de consument de occasiemarkt op. Zoals bekend zijn daardoor de occasieprijzen gestegen. De spanning tussen hogere vraag en lager aanbod - omdat er minder gebruikte wagens doorstromen omwille van de dalende leveringen van nieuwe wagens - "zorgt stillaan voor problemen op de tweedehandsmarkt". Maar wanneer de uitgestelde verkopen geleverd zullen worden, zal een grotere instroom van tweedehandswagens volgen en kan de "nieuwmarkt" zich stabiliseren.

Dat zal volgens Rylant een impact hebben voor de occasies. "Meer leveringen van nieuwe wagens, betekent immers ook een grotere instroom van tweedehandswagens. Het aanbod zal stijgen, maar de vraag - en de prijs - zal dalen."

De verkoop van tweedehands bolides lag zowat 80 procent hoger dan die van nieuwe personenwagens. Het gaat om een verschil van meer dan 300.000 voertuigen over heel het jaar. In december klokte bijvoorbeeld de occasieverkoop af op 53.169 versus bijna 29.000 nieuwe personenwagens.

De verkoop van tweedehands benzinewagens was in 2020 al groter dan die van dieselwagens en het verschil werd in 2021 uitgediept. Diesels vertegenwoordigden vorig jaar 43,6 procent van de tweedehandsverkoop en benzines 51,2 procent. Hybrides zijn inmiddels goed voor 4 procent, elektrische wagens blijven schaars in tweedehandsland (0,8 pct). Ter vergelijking: volgens Traxio waren hybrides vorig jaar goed voor 29,4 procent van de verkoop van nieuwe wagens en elektrische bolides 5,8 procent.

In heel 2021 verkochten de dealers tot slot 80.667 tweedehands motoren (+6,6 pct op een jaar tijd).

In heel 2021 werden 709.605 tweedehandswagens ingeschreven, een stijging met 7,5 procent op een jaar tijd (660.093 stuks). Het cijfer ligt ook 1,3 procent hoger dan in precoronajaar 2019 (700.213). "De markt van tweedehandswagens bereikte z'n hoogste peil aller tijden." "Na coronajaar 2020 was 2021 andermaal een bijzonder atypisch jaar waarbij de markt volledig ontwricht werd. Ditmaal door leveringsproblemen van nieuwe wagens wegens een tekort van halfgeleiders", voegt Traxio-woordvoerder Filip Rylant toe. De verkoop van nieuwe wagens kelderde en door de langere wachttijden zocht de consument de occasiemarkt op. Zoals bekend zijn daardoor de occasieprijzen gestegen. De spanning tussen hogere vraag en lager aanbod - omdat er minder gebruikte wagens doorstromen omwille van de dalende leveringen van nieuwe wagens - "zorgt stillaan voor problemen op de tweedehandsmarkt". Maar wanneer de uitgestelde verkopen geleverd zullen worden, zal een grotere instroom van tweedehandswagens volgen en kan de "nieuwmarkt" zich stabiliseren. Dat zal volgens Rylant een impact hebben voor de occasies. "Meer leveringen van nieuwe wagens, betekent immers ook een grotere instroom van tweedehandswagens. Het aanbod zal stijgen, maar de vraag - en de prijs - zal dalen." De verkoop van tweedehands bolides lag zowat 80 procent hoger dan die van nieuwe personenwagens. Het gaat om een verschil van meer dan 300.000 voertuigen over heel het jaar. In december klokte bijvoorbeeld de occasieverkoop af op 53.169 versus bijna 29.000 nieuwe personenwagens. De verkoop van tweedehands benzinewagens was in 2020 al groter dan die van dieselwagens en het verschil werd in 2021 uitgediept. Diesels vertegenwoordigden vorig jaar 43,6 procent van de tweedehandsverkoop en benzines 51,2 procent. Hybrides zijn inmiddels goed voor 4 procent, elektrische wagens blijven schaars in tweedehandsland (0,8 pct). Ter vergelijking: volgens Traxio waren hybrides vorig jaar goed voor 29,4 procent van de verkoop van nieuwe wagens en elektrische bolides 5,8 procent. In heel 2021 verkochten de dealers tot slot 80.667 tweedehands motoren (+6,6 pct op een jaar tijd).