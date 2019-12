In zeven Belgische treinstations hangen er vanaf morgen/dinsdag twee weken lang grote borden met inspirerende verhalen en een QR-code. Met het initiatief "Scan for Change" wil Bancontact Payconiq Company alle voorbijgangers uitnodigen om de code te scannen en 2 euro te doneren aan een van de negentien deelnemende goede doelen.

Het kleine bedrag van 2 euro symboliseert voor veel mensen iets kleins, een dagelijks ritueel zoals het kopen van de krant of het drinken van een koffie. Maar voor mensen, dieren of natuur in nood kan die 2 euro wel een verschil maken. Scan for Change wil daarom innoveren en mobiel doneren met de smartphone gemakkelijker maken.

"Met de smartphone doneren is een evolutie die perfect past in onze maatschappij. Zo hopen we dat het doneren van kleine bedragen aan goede doelen ook één van die kleine dagelijkse gewoontes wordt. We geven immers met z'n allen meer en meer kleine bedragen mobiel uit", stelt Nathalie Vandepeute, CEO bij Bancontact Payconiq Company, vast.

In de stations Antwerpen-Centraal, Brugge, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Gent Sint-Pieters en Luik-Guillemins worden inspirerende verhalen opgehangen. Door de QR-code te scannen van het verhaal dat je raakt, doneer je 2 euro aan het goede doel. De Koning Boudewijnstichting zorgt ervoor dat de giften gelijk worden verdeeld tussen de negentien deelnemende doelen die verdeeld zijn in de vijf categorieën gezondheid, armoede, kinderwelzijn, natuur en dierenwelzijn. Bancontact Payconiq Company verdubbelt op het einde van de actie alle donaties.